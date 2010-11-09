-"YOUTUBE" BAYKAL'A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDIRDI ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Video paylaşım sitesi ''Youtube'', Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri siteden kaldırdı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ''Youtube'' yetkilileri ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkililerinin görüşmeleri sonuç verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeden aldırtılan ''erişimin engellenmesi'' kararını dikkate alan ''Youtube'' yetkilileri, Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri internet sitesinden kaldırdı. Bu gelişme üzerine, ilgili yasal mevzuatın tamamlandığı ve bu aşamada ''Youtube''a erişimin engellenmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, söz konusu görüntüleri ''Youtube''a koyan kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Deniz Baykal'ın avukatları, geçtiğimiz hafta, müvekkillerine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ''Youtube''da yayınlanması üzerine, bu görüntülere erişimin engellenmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Bu şikayet üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, görüntülere erişimin engellenmesini talep etmiş, mahkeme de ''Youtube''a erişimin engellenmesi kararı almıştı. Karar, gereğinin yapılması için TİB'e gönderilmiş, TİB de ''Youtube''a yazı yazarak, görüntülerin kaldırılmasını talep etmiş, aksi halde erişimin engelleneceğini bildirmişti.