T24 LogoT24 Logo
Gündem

"YOUTUBE" BAYKAL'A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDIRDI ANKARA (A.A) 

09 Kasım 2010 13:50

-"YOUTUBE" BAYKAL'A AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLERİ KALDIRDI ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Video paylaşım sitesi ''Youtube'', Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri siteden kaldırdı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ''Youtube'' yetkilileri ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkililerinin görüşmeleri sonuç verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeden aldırtılan ''erişimin engellenmesi'' kararını dikkate alan ''Youtube'' yetkilileri, Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri internet sitesinden kaldırdı. Bu gelişme üzerine, ilgili yasal mevzuatın tamamlandığı ve bu aşamada ''Youtube''a erişimin engellenmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, söz konusu görüntüleri ''Youtube''a koyan kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Deniz Baykal'ın avukatları, geçtiğimiz hafta, müvekkillerine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ''Youtube''da yayınlanması üzerine, bu görüntülere erişimin engellenmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Bu şikayet üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, görüntülere erişimin engellenmesini talep etmiş, mahkeme de ''Youtube''a erişimin engellenmesi kararı almıştı. Karar, gereğinin yapılması için TİB'e gönderilmiş, TİB de ''Youtube''a yazı yazarak, görüntülerin kaldırılmasını talep etmiş, aksi halde erişimin engelleneceğini bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24