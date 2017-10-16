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"Yöresel tatlarımız dünya piyasasında hak ettiği yeri bulacak"

 ANKARA,(DHA)- Anadolu ürünlerinin uluslararası anlamda dünyaya açılması yönünde çeşitli toplantılara katılan ve son olarak 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi’ne Türkiye'nin yöresel tatlarını tanıtmak amacıyla katılan Anadolu Markalar Birliği Dış İli

16 Ekim 2017 17:32

 ANKARA,(DHA)- Anadolu ürünlerinin uluslararası anlamda dünyaya açılması yönünde çeşitli toplantılara katılan ve son olarak 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi’ne Türkiye\'nin yöresel tatlarını tanıtmak amacıyla katılan Anadolu Markalar Birliği Dış İlişkiler Başkanı Mehmet İhsan Kalkan, yaptığı konuşmada \"Yöresel tatlarımız dünya piyasasında hak ettiği yeri bulacak\" dedi.

New York\'ta düzenlenen 2017 UN Global Compact Liderler Zirvesi sonrasında açıklama yapan Kalkan, Türkiye\'nin yöresel tatlarının markalaşması yönünde çalışma yapacaklarını dile getirdi. Kalkan,  \"Anadolu’nun markalaşmayı bekleyen ürünlerini, Anadolu Markalar Birliği aracılığıyla uluslararası platformlara taşımayı hedefliyoruz. Uluslararası piyasada AB başta olmak üzere birçok ülkede Anadolu’nun doğal tarım ürünleri ile sanatsal üretimlerini dünyaya tanıtacağız\" diye konuştu.

 Zirve hakkında bilgi de veren Kalkan, \"2030 gündemine sayılı günler kala zirvede liderler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve daha iyi bir dünyaya ulaşmamız için bir yol haritası sundu. Zirvede sürdürülebilirlik alanında yaratılan etkinin ölçülmesi, sürdürülebilirlik liderliği, küresel hedeflere ulaşmada inovasyon, teknoloji ve değişen anlayış ve küresel hedeflerin yerelde uygulanmaya konması gibi konular ele alındı” açıklamalarında bulundu.

 (FOTOĞRAFLI)

 

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