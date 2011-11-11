-"Yollar güzelleştikçe kural ihlalleri artıyor" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yollar güzelleştikçe, konfor arttıkça trafik rahatlığı ile birlikte kural ihlallerinin de arttığını ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 21 bin 200 kilometre bölünmüş yol olduğunu belirten Bakan Yıldırım, ''Trafik kazalarının yüzde 89.6'sı hatalı sürücü davranışlarından oluyor. Bölünmüş yollardan önce hatalı sürüşler ile yol kusurları başa baş gidiyordu. Şu anda yol kusuru hemen hemen yok ama insan hatasından kaynaklanan trafik kazaları olmaya devam ediyor'' dedi. Bakan Yıldırım, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ''Ortak Akıl Çalıştayı''na katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, ilk olarak Gaziantep ve Kayseri karayolunda incelemelerde bulundu, daha sonra Valiliği ziyaret etti. Kahramanmaraş'a ulaşım ve haberleşme konusunda yaşanan sorunları yerinde görmek amacıyla geldiğini ifade eden Yıldırım, ''Eğer gideceğiniz yeri bilmiyorsanız yol sizi bildiği yere götürür. Kahramanmaraş önce gideceği yeri, hedefi koymuş, bu hedef doğrultusunda aşılması gereken engeller, sorunlarını da cesaretle değerlendirip bir sonuç raporuna bağlamıştır. Burada şüphesiz ulaştırma, haberleşme alanında da bize düşen görevler olduğu da muhakkaktır. Bütün bunların ayrıntılarını toplantıda konuşup değerlendireceğiz. Yapmamız gereken kısa, orta ve uzun vadedeki çalışmaları Kahramanmaraş ahalisine duyurmuş olacağız'' diye konuştu. Bir basın mensubunun, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarına ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, yollar güzelleştikçe, konforu arttıkça trafik rahatlığıyla birlikte kural ihlallerinin de arttığını belirtti. Türkiye'de, 5 yıl önce motorlu araç sayısının bugünkü motorlu araç sayısının yarısı kadar olduğunu, araçlarıyla seyahat edenlerin sayısının da bugünkü sayının üçte biri kadar olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Yollar çok daha kötü durumdaydı. Bölünmüş yol miktarı 6 bin kilometreydi. Ama şimdi yaklaşık 21 bin 200 kilometre bölünmüş yolumuz var. Yaptığımız araştırmada çok çarpıcı sonuç ortaya çıktı; trafik kazalarının yüzde 89.6'sı hatalı sürücü davranışlarından oluyor. Bölünmüş yollardan önce hatalı sürüşler ile yol kusurları başa baş gidiyordu. Şu anda yol kusuru hemen hemen yok, 5. sırada yer alıyor. Ama insan hatasından kaynaklanan trafik kazaları olmaya devam ediyor. Ne yapacağız? Biz diyoruz ki 'bölünmüş yolları yaptık, görevimizi tamamladık. Sıra sizde, yani sıra vatandaşta. Kurallara uyacağız, yolların kuralı olur' diyoruz. Mutlaka kurallara uyacağız. Bunun da orta ve uzun vadede çözümü eğitim.''