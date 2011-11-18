-"Yol haritasını destekleyen önemli çıkış" İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İngiliz enerji şirketi Shell ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), kara alanlarında ve denizde petrol ve doğalgaz araması konusunda işbirliğine ilişkin, ''Bu Türkiye'nin güvenilirliğini vurgulayan, Karadeniz'den sonra Akdeniz'de yoğunlaşacağımızı, o yol haritasını destekleyen önemli bir çıkıştır. Siyasi bir çıkış gibi yorumlanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim'' dedi. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shell ile yapılacak işbirliğinin detaylarının önümüzdeki hafta netleşeceğini ifade ederek, konuya ilişkin şu görüşleri paylaştı: ''Bu, Türkiye'nin güvenilirliğini vurgulayan, Karadeniz'den sonra Akdeniz'de yoğunlaşacağımızı o yol haritasını destekleyen önemli bir çıkıştır. Yalnızca siyasi olarak yorumlanmaması lazım. Siyasi bir çıkış gibi yorumlanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin petrol aramayla ilgili kararlılığının göstergesidir.'' Taner Yıldız, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ile gerçekleştirilecek ''Trans Anadolu Gaz Boru Hattı'' projesine ilişkin olarak ise projenin Azerbaycan ile birlikte dizayn edildiğini söyledi. Bunun aynı zamanda Nabucco'nun, Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı Projesi (ITGI) ve Trans Adriyatik Projesi'nin (TAP) yapılabilirliklerini ve yatırım maliyetlerini kolaylaştıracak bir proje olacağını ifade eden Yıldız, şunları söyledi: ''Yapılması tereddütlü görülen, kaynak problemi olan bu projelerde karar verme mekanizması belki de kolaylaştırılacak. Ana tema şudur; öncelikle bu Şahdeniz gazı her halükarda Batıya aktarılacaktır, bunun anlamı budur. Eğer şu veya bu gerekçe ile bu dediğimiz projeler Gürcistan sınırında verdikleri tarife tekliflerinden dolayı bunu alamayacaklarsa, Bulgaristan, Yunanistan sınırlarında bunu alma ihtimalleri olacaktır. Bu açıdan böyle bir çözüm bulduk. Bu, AB üyesi ülkelerin aslında doğalgazdaki arz güvenliği ile ilgili problemlerin çözümünün bir parçası olacak. Bunu hızlandırmak adına yapılan bir iştir ve ileri bir adımdır. Türkiye üzerine düşeni yapması gerekenden daha ileri bir adımla yapmıştır.'' Projesinin şu anda dizayn aşamasında olduğunu belirten Yıldız, detayları üzerinde bir süre daha çalışacaklarını anlattı. Çözülemeyen her problemin yeni alternatif anlayışını doğurduğunu dile getiren Yıldız, şu görüşleri paylaştı: ''Biz özellikle ortağı olduğumuz Nabucco'nun, ön anlaşmalarını imzaladığımız ITGI ve TAP'ın bir şekliyle gerçekleşmesini istiyoruz. Ama bunun seçimini yapacak olan kaynak ülkelerdir. Türkiye, üzerinden bu gazın taşınmasını öngören çalışmayı yapmıştır ve bununla alakalı bu misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Ama bu projelere kaynak bulma probleminin çözüm noktası tek başına Türkiye üzerinde aranmamalıdır. O yüzden bu alternatif proje, diğer projelerin işini kolaylaştıracak tarzda geliştirilmeye çalışılacaktır.''