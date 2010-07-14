-"YOĞURT"TAKİ FOTOĞRAF 160 BİN AVRO GETİRDİ STOCKHOLM (A.A) - 14.07.2010 - İsveç'te, bir İsveçli firma tarafından ''Türk yoğurdu'' adı altında üretilen yoğurdun kabı üzerinde fotoğrafı izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle tazminat talebinde bulunan 77 yaşındaki Yunanlının 160 bin avrodan fazla tazminat kazandığı bildirildi. Lindahls süt ürünleri firması satın alma müdürü Tomas Axelsson, "bir anlaşma sağlandığını ve taraflar arasında imzalandığını, Türk yoğurdu da dahil olmak üzere tüm ürünlerinde söz konusu kişinin resmini kullanabileceklerini" belirtti. İsveç genelinde satılan ve büyük ilgi gören Türk yoğurdunun kabının üzerinde fotoğrafı bulunan Yunanlı, Türk olarak tanıtılmak istemediğini kaydederek, İsveç'in Jönköping kentinde bulunan Lindahls süt ürünleri firması hakkında Yunanistan'da şikayetçi olmuştu. Yunanlı, firmadan yaklaşık 5,2 milyon avro tazminat talep etmişti. Firma yetkilisi Anders Lindahl ise yoğurt kabının üzerindeki adamın fotoğrafını bir fotoğraf ajansından satın aldıklarını ve tüm haklarını ödediklerini açıklamıştı.