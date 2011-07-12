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"YILIN POLİSİ"NE ZİMMET SUÇLAMASI İZMİR (A.A)

12 Temmuz 2011 22:09

-"YILIN POLİSİ"NE ZİMMET SUÇLAMASI İZMİR (A.A) - 12.07.2011 - İzmir'in Urla ilçesinde 2 ay önce yılın polisi seçilen polis memuru, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Tescil Şubesinin mutemetliğini yapan polis memuru S.O'nun, zimmetine para geçirdiği iddiası üzerine inceleme başlattı.  İncelemede, S.O'nun, bazı trafik evrakı ve ehliyet harcı gibi belgelerden alınan paraları, Urla Mal Müdürlüğü ve Maliyeye eksik yatırdığının belirlendiği bildirildi. Polis memuru S.O, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. S.O, Urla'da ''yılın polisi'' seçilmiş, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde 11 Mayıs'ta Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende başarı belgesi almıştı.

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