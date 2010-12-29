T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ" ÖDÜLÜ FERRARI'YE  İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2010 16:42

-"YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ" ÖDÜLÜ FERRARI'YE  İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Ferrari 458 Italia, İngiliz Car Dergisi'nin ''Yılın Performans Otomobili'' ödülünü kazandı. TOFAŞ açıklamasına göre, Ferrari'nin en yeni modeli olmasıyla dikkat çeken, Ferrari'nin arkadan itişli ve orta-arka motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen yeni modeli Ferrari 458 Italia, bir ödülün sahibi daha oldu.  Açıklamada görüşlerine yer verilen Car Dergisi editörü Phil McNamara, ''Tüm zamanların en hızlı, en heyecan verici ve en iyi iletişim kuran süper otomobillerinden biri olan, aynı zamanda da gündelik olarak en rahat sürüşü sağlayan Ferrari 458 Italia, dikkate değer bir başarı sergilemektedir. Önümüzdeki yıl rakiplerin Ferrari 458 Italia'yı yerinden oynatması için olağanüstü becerilerle donatılmış olması gerekecek'' değerlendirmesini yaptı. Car Dergisi'nin ''Yılın Performans Otomobili'' testi bu yılın başlarında start aldı. Avrupa'da 2500 milin üstünde bir mesafeyi kapsayan bu testte, büyük rağbet gören bu ödülü kazanmak için sekiz farklı markadan rakipler birbirleriyle yarıştı.  Her bir otomobilin değerlendirildiği yorucu test sürecinin ardından Car ekibi, Ferrari 458 Italia'nın, her yönden rakiplerinden üstün bir otomobil olduğuna karar verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24