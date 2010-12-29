-"YILIN PERFORMANS OTOMOBİLİ" ÖDÜLÜ FERRARI'YE İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Ferrari 458 Italia, İngiliz Car Dergisi'nin ''Yılın Performans Otomobili'' ödülünü kazandı. TOFAŞ açıklamasına göre, Ferrari'nin en yeni modeli olmasıyla dikkat çeken, Ferrari'nin arkadan itişli ve orta-arka motorlu spor otomobil serisinin evrimini simgeleyen yeni modeli Ferrari 458 Italia, bir ödülün sahibi daha oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Car Dergisi editörü Phil McNamara, ''Tüm zamanların en hızlı, en heyecan verici ve en iyi iletişim kuran süper otomobillerinden biri olan, aynı zamanda da gündelik olarak en rahat sürüşü sağlayan Ferrari 458 Italia, dikkate değer bir başarı sergilemektedir. Önümüzdeki yıl rakiplerin Ferrari 458 Italia'yı yerinden oynatması için olağanüstü becerilerle donatılmış olması gerekecek'' değerlendirmesini yaptı. Car Dergisi'nin ''Yılın Performans Otomobili'' testi bu yılın başlarında start aldı. Avrupa'da 2500 milin üstünde bir mesafeyi kapsayan bu testte, büyük rağbet gören bu ödülü kazanmak için sekiz farklı markadan rakipler birbirleriyle yarıştı. Her bir otomobilin değerlendirildiği yorucu test sürecinin ardından Car ekibi, Ferrari 458 Italia'nın, her yönden rakiplerinden üstün bir otomobil olduğuna karar verdi.