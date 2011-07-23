-"YILIDIRIM'IN HEYKELİ DİKİLSİN" İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Vefa Küçük, şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sıkıntılı günler geçiren camianın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan eski yönetici Küçük, konuşmasında oldukça duygulu anlar yaşadı, zaman zaman da sesi titredi. Konuşmasına, ''Bugün Fenerbahçemizin birlik ve beraberlik günü'' diye Küçük, ''Hislerimizi açıklarken gözlerimizdeki yaşa engel olamayabiliriz. Ancak bugün sakin olmamız gereken camiamıza ve taraftarlarımıza sükunet tavsiye eden bir davranış ve ifade içinde olmamız gerekir'' ifadesini kullandı. Şike soruşturması kapsamında tutuklanan kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile 1997-1998 sezonunda başkanlık yarışı yaptığını, Yıldırım kazandıktan sonra bir Fenerbahçeli olarak başkanı ve yönetimi desteklediğini hatırlatan Küçük, ''Bugün de hukuki anlamda zor ve sıkıntılı günlerde eskiden olduğu gibi ben desteğimi veriyorum ve sonuna kadar onların masum olduğuna inanıyorum. Bugün hepimize düşen görev, geçmişi unutup bugünkü durumu değerlendirip, onları Fenerbahçe sevgisiyle kucaklamamız gerekir'' dedi. Küçük, mevcut yönetim kurulunun görevlerini candan ve sevgiyle sürdürdüğünü, tutuklu bulunan başkan ve yöneticilere sahip çıktığını belirterek, buna rağmen yönetim kuruluna bir görev düştüğünü söyledi. Küçük, ''Hukukçularla, hem taraftarları, hem kulüp üyelerini aydınlatmalı, hem de medya önünde savunma yapılmalı. Sadece haksızlığa uğradığımızı söyleyerek kendimizi adaletin önünde veya toplum önünde haklı çıkaramayız. Yönetim kurulumuzun kulübümüzdeki hukukçulara avukatlara yer vermesi lazım'' ifadesini kullandı. Başkan Yıldırım'ın avukatı Faik Işık'ın son dönemde, Yıldırım'ı savunmak adına yaptığı konuşmalarda, kulübün manevi şahsiyetini sarsan, belki de başkanı da zor duruma düşürecek beyanlar da bulunduğunu savunan Küçük, ''Biz başkanımızı savunma mecburiyetindeyiz. Kulübümüzü seviyorsak başkanımızı da sevmek mecburiyetindeyiz. Yaptığı konuşmalar kongre üyelerimizi, taraftarlarımızı da tahrik edici konuşmalardır. Bundan o avukatın kaçınması lazım'' dedi. Avukat Işık'ın, özel yöntemle kulüp üyeliğine kabul edilmiş kişiler konusundaki ifadeleriyle ilgili olarak Küçük, ''Bu insanlara biz canımız sıkıldığı zaman, canımız yandığımız zaman 'Biz sizi bedava üye yaptık' dememeliyiz. Eğer bedava bilet vermişsek, 'Biz size beleş bilet verdik' dememeliyiz. Bunlar bizim manevi şahsiyetimizi zedeler. Toplumda bize olan güveni sarsar'' diye konuştu. -ÖNERİ KABUL EDİLDİ- Yüksek Divan Kurulu Üyesi Dr. K. Teoman Fanusçu, Aziz Yıldırım'ın heykelinin dikilmesi önerisinde bulundu. Divan Başkanlığı'nın yaptığı oylamayla kabul edilen öneri, yönetim kuruluna iletilecek. Divan kurulu üyesi Fanusçu, Divan Başkanlığı'na verdiği dilekçede, en kısa sürede uzmanların da uygun bulacağı bir yerde, kulüp başkanı Yıldırım'ın heykelinin dikilmesi ve camiaya yazdığı mektubun da heykelin içeriğinde yer alması önerisini yaptı. -DESTEK MESAJLARI- Eski futbolcu ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ogün Altıparmak, göz yaşlarını tutamadığı konuşmasında, Aziz Yıldırım'ın 1 milyon üye vasiyetini yerine getirme çağrısında bulunduğu konuşmasında, ''O maddi gücü sağlamamız için hep beraber el ele verelim. Var mı bir senede bu kadar kupa alan kulüp. Fenerbahçe çok büyüktür, hiçbir zaman yere düşmeyecektir'' dedi. Eski yöneticilerden Işık Eyigüngör de 104 yıllık bir çınar olan Fenerbahçe Kulübü'nü 20 gündür gelişen olayların zorladığını, zorlanmaması için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek gerektiğini ifade ederek, ''Kırgınlıklarımız varsa bu kırgınlıkların rafa kalkıp birlik ve beraberlik içinde bu yolu açmamız lazım'' mesajını verdi. Eski yöneticilerden Rahmi Eyüboğlu ise bir kriz yönetiminin kurulmasını isteyerek, ''Eski başkan ve yöneticilerden oluşan, kongre üyelerinin bir araya geldiği, akıl akıldan üstündür, ilginç fikirlerin güzel fikirlerin ortaya atılacağı bir yol çizilmesini istiyorum. Altı aylık bir süreç var ve üzerimize yakıştırılan bir leke var. Çocuklarımızı bundan nasıl koruyacağız, nasıl kurtaracağız bunları kurtarmamız lazım'' diye konuştu. Mali genel kurul toplantısında kulübün hesaplarına yönelik eleştirileri nedeniyle Aziz Yıldırım ile tartışan eski yönetici Hulusi Belgü'nün destek mesajı da alkışla karşılandı. Belgü, yaptığı konuşmada, yönetim kurulu masasına dönerek, ''Her zaman emrinizdeyiz, üzerimize ne vazife düşüyorsa yanınızda olduğumuzu, maddi manevi belirtmek istiyoruz'' dedi. Yüksek Divan Kurulu Üyesi Lütfi Tomuş da, bir kriz yönetimi oluşturulması fikrine katıldığını ifade ederek, ''Yönetimin yükü ağır. Saatlerce toplanıyorlar. Bir danışma kurulu mutlaka olmalıdır. Bu kulübün faydasınadır'' ifadesini kullandı. -DENETLEME KURULU RAPORU- Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu, toplantıda yaptığı açıklamada 30 Haziran 2011 tarihli hesapların durumu hakkında bilgiler verdi. Kulübün, yılın ilk 6 aylık dönemi içinde 390 milyon 537 bin 483 lira gelir elde ettiğini, 324 milyon 629 bin 810 lira gider yaptığını ve 65 milyon 907 bin 673 lira gelir fazlası oluştuğunu açıkladı. Kulübün borçlar toplamının 364 milyon 235 bin 96 lira, alacaklar toplamının ise 117 milyon 115 bin 238 lira olduğu ifade edilirken, netleştirme yapıldığında aradaki farkın 247 milyon 119 bin 858 lira olduğu kaydedildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, kulübün gelir fazlasına dikkati çekerek, ekonomik durumunun iyi olduğunu, 3 ay önceki toplantıda 268 milyon lira olarak açıklanan borcun bu kez 247 milyon liraya düştüğünü belirtti. Bu arada, Yüksel Günay, konuşma için söz alan üyelerin medyaya yönelik eleştirilerine sık sık müdahale ederek, basın mensuplarına yönelik tepki oluşmamasını sağladı.