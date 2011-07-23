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"YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL" İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2011 18:40

-"YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri Mithat Yenigün, Cihan Kamer, Nihat Özbağ ve Yasemin Merçil, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Özdemir, Yenigün, Özbağ, ve Kamer, Metris Cezaevindeki koğuşunda rahatsızlanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yöneticiler, yaklaşık 10 dakika kaldıkları hastaneden ayrıldı.  Hastane çıkışı basın mensuplarının sorusu üzerine Kamer, ''Henüz hastanede kalması gerekiyor. Sağlık durumu iyi değil. Allah sizin de yardımcınız olsun'' dedi. Yıldırım'ın hastanede kulak burun boğaz bölümünün özel bir odasında kontrol altında tutulduğu öğrenildi.  Metris Cezaevindeki koğuşunda rahatsızlanan Yıldırım, dün gece halsizlik, öksürük ve kan şekeri düzensizliği şikayetiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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