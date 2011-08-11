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"Yıldırım maskesiyle dolaşanlardan değilim" İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 20:25

-"Yıldırım maskesiyle dolaşanlardan değilim" İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.  İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde bilgisine başvurulan Yılmaz, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Geçen yıl Fenerbahçe şampiyonlukta sonuna kadar yarış halindeydi. 3 kulüp bu süreçte zanlı. Aslında hiçbir kulüp beyaz sayfalı dergi çıkaramaz'' dedi.  Tanık sıfatıyla mı ifadesine başvurulduğu sorulan Yılmaz, ''Aslında mağdur olarak vermem gerekir. Fenerbahçe mağdur ama bilgi sahibi olarak ifademe başvuruldu'' diye konuştu.  Yılmaz, ''Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldunuz mu?'' sorusuna da ''Benim Aziz Yıldırım ile işim yok. Aziz Yıldırım maskesiyle dolaşanlardan değilim. Fenerbahçe'nin 5 kupasıyla dolaşırım. Böyle dolaşmak isterim. Yıldırım maskesiyle dolaşanların da 5 kupayla dolaşmasını isterim. 50 tane Aziz Yıldırım gelir, 50 tane gider. Fenerbahçeyi konuşan yok. Aziz Yıldırım konuşuluyor'' yanıtını verdi.

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