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Dünya
Deutsche Welle

"Yılda en fazla 200 bin mülteci alınmalı"

CSU lideri Horst Seehofer, Almanya'ya yılda en fazla 200 bin mültecinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Seehofer, diğer AB ülkelerini ise bencillikle suçladı.

03 Ocak 2016 13:30


Almanya'da koalisyon ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi‘nin (CSU) genel başkanı Horst Seehofer, ülkeye yılda en fazla 200 bin mülteci kabul edilmesinin uygun olacağını söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer, “Bu sayı makul ve bu sayede entegrasyon da başarılı olur. Bunu aşan sayıyı çok fazla buluyorum“ dedi.

Geçen yıl Almanya'da yaklaşık 1 milyon mülteci kaydı yapıldı. Seehofer, önlemler alınmazsa bu yıl mülteci sayısının 2015’ten daha fazla olmasından endişe ediyor. Aynı zamanda Bavyera eyaletinin başbakanı olan Seehofer, “2016 yılının ana hedefi göçmen sayısını sınırlamak olmalı. Şu anda bu hedeften çok uzağız“ ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Bavyera'ya günde ortalama 4 bin sığınmacının geldiğini kaydeden Seehofer, 2016'da toplam mülteci sayısının 1,5 milyona çıkabileceğini belirtti.

Sınırlarda daha sıkı kontroller yapılması gerektiğine vurgu yapan Seehofer, AB'den de daha fazla dayanışma istedi.

Seehofer, ”Avrupa'da bencillik daha önce hiç olmadığı kadar güçlü“ eleştirisinde bulunarak, tüm devletlerin iç savaştan kaçan mültecileri kabul etmeye hazır olması gerektiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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