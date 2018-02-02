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Ekonomi

"Yerli Tohum Taze Mahsul" projesi kapsamında pazar kuruldu

İSTANBUL, (DHA)-CarrefourSA’nın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yerli Tohum – Taze Mahsul” Projesi kapsamında üreticilerle tüketicileri buluşturmayı amaçladığı üretici pazarlarının ilki Bursa Hipermarketi'nin otopark al

02 Şubat 2018 13:15

İSTANBUL, (DHA)-CarrefourSA’nın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yerli Tohum – Taze Mahsul” Projesi kapsamında üreticilerle tüketicileri buluşturmayı amaçladığı üretici pazarlarının ilki Bursa Hipermarketi\'nin otopark alanında açıldı.

CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi’nde 25 Ocak tarihinde açılan ve 4 Şubat\'a kadar açık kalacak olan üretici pazarında lahana, ıspanak, brokoli, karnabahar, pırasa, biber, domates, patates, soğan gibi yerli tohum ürünlerin yanı sıra, elma, muz ve çilek çeşitleri de üretici rakamlarına yakın fiyatlar ile satışa sunuldu.

1 MİLYON LİRA CİRO HEDEFLENİYOR 

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, yeni projeleri hakkında bilgi verirken, Üretici Pazarı projesi ile üretici ve tüketicileri biraraya getirdiklerini söyledi. 

BAŞKA İLLERDE DE AÇILACAK

Üretici Pazarı’nı Türkiye’de ilk defa CarrefourSA Bursa Hipermarket önünde başlattıklarını kaydeden Ayşin Işıkgece, şunları söyledi:

“CarrefourSA olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesinde yer alan üreticilerimizle ‘Pazar’ projemizi gerçekleştirmeye karar verdik. CarrefourSA Bursa Hipermarketimiz önündeki 1000 metrekarelik alanda pazarımızı kurduk. 25 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında açık kalacak pazara tüketicilerimiz büyük ilgi gösterdi. 400 ton ürün satıp 1 milyon lira ciro yapmayı hedeflemekteyiz. ‘Üretici Pazarı’ projemiz önümüzdeki günlerde yerlerini belirleyeceğimiz diğer illerdeki hipermarketlerde de devam edecek.\"

KÜÇÜK ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKIYORUZ

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Işıkgece, \"Tüketiciler kadar küçük üreticileri de düşünüyoruz. Özellikle küçük üreticilerin sorunlarına çözüm getirerek, elleri ile büyüttükleri ürünlerine gözümüz gibi bakarak taze taze marketlerimize ulaştırıyoruz. Şimdi ise ‘Üretici Pazarı’ projemiz ile tüm paydaşları bir araya getirdik. Bu anlamlı proje ile bir taraftan küçük ölçekte üretim yapan çiftçilerimizi pazar kaygısı taşımadan tüketicilerimize ulaşmasına katkı sağlarken, diğer yandan tüketicilerimizin de çok uygun koşullarda kaliteli ve ekonomik ürün satın almalarına aracılık sağladığımızı yerinde anlatmış olduk” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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