-"Yerli mal kullanımı için özendirmek istiyoruz" BERLİN (A.A) - 07.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Vatandaşları yerli malı kullanması konusunda özendirmek istiyoruz. Türkler artık kendi otomobillerini üretecek yeteneğe, zekaya ve öz güvene sahip'' dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2. Avrupa Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantısında konuşan Çağlayan, arzın talebe göre yapılması gerektiğini vurgulayarak, hangi ülkelerin neye ihtiyacı olduğu konusunda analizler yapılmasının önemine işaret etti. Bu tür analizleri Türkiye'nin illeri üzerinde yaptıklarını belirten Çağlayan, hangi ilden hangi ülkeye nelerin ihraç edilebileceği konusunda bir araştırma yaptıklarını ve bunu bir kitapçık halinde hazırlattırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin 2011 yılında kırdığı ihracat rekorunda bir çok ilin çok önemli katkısı olduğunu belirten Çağlayan, öncelik verecekleri ülkeleri belirlediklerini ve böylece ihracatı daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Cari açık ile dış ticaret açığı konuları üzerinde de önemle durduklarını belirten Çağlayan, Türkiye'de ilk kez yapılan uzun vadeli planlarla bu sorunlara çözüm aradıklarını söyledi. Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''Vatandaşları yerli malı kullanması konusunda özendirmek istiyoruz. Türkler artık kendi otomobillerini üretecek yeteneğe, zekaya ve öz güvene sahip'' dedi. Bakan Çağlayan, bölgesel alanda asgari ücret teklifi getirmiş olduğunu, bu teklifin, bugüne kadar hala anlayamadığı bir sebepten dolayı işçi sendikaları tarafından reddedildiğini ve zamanında rafa kaldırılmış olduğunu da hatırlatan Çağlayan, şimdi bunun yeniden ele alındığını, haksız rekabeti ortadan kaldıracak bir yapı geliştirdiklerini söyledi. Özel ekonomik bölgeler de kuracaklarını ve ilk pilot projeyi Mersin'de başlattıklarını belirten Çağlayan, dünyada nadir bulunan malzemelerin tedarik güvenliğini sağlayacak bir politikayı da geliştirmek durumunda olduklarını ifade etti. Çağlayan, dünyadaki ihracat pazarlarını çeşitlendirmek istediklerini ve Avrupa'daki avro krizini nasıl fırsata dönüştürebileceklerini düşünmek durumunda olduklarını kaydederek, ticaret müşavirlerinden de, bulundukları ülkelerdeki bürokrasiyle yakın temasta olmalarını, bu ülkelerin ihtiyaçları konusunda raporlar hazırlamalarını ve sözkonusu ülkelerde en az 100 önemli şirket hakkında bilgi toplamalarını istedi. Bakan Çağlayan, "Amacımız Türkiye'yi Dünya Şampiyonlar Liginde oynatmak" şeklinde konuştu.