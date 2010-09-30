-"YENİLENEBİLİR ENERJİ KANUNUNUN ÇIKMASINI İSTİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısı ile ilgili olarak ''Bu konuda bakanlık olarak çok net bir noktadayız. Biz bu kanunun çıkmasını istiyoruz'' dedi. Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen ''2. Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu''nun ikinci gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldız, ABD Avrasya Enerji Özel Temsilcisi Richard Morningstar ile yapılan görüşme konusunda bilgi vermesinin istenmesi üzerine, 3-4 ayda bir yaptıkları gibi bölgesel değerlendirmelerde bulunduklarını, Türkiye'nin bölge içerisindeki fonksiyonunu değerlendirdiklerini söyledi. Yıldız, Türkiye'nin fonksiyonunun şu anda daha da artmış durumda olduğunu herkesin kabul ettiğini kaydetti. Yıldız, Irak'taki merkezi yönetimle kuzey bölgesindeki güç ayrılıklarının enerji anlaşmalarını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu, şöyle yanıtladı: ''Eğer siyaseten hidrokarbon yasası çıkmış olsaydı, hükümet kurulmuş olsaydı ve Kuzey Irak'la merkezi hükümet arasında bir sıkıntı olmasaydı, bizim Kuzey Irak'ta yapabilecek çok projemizin olduğunu söyleyebilirdim. Öyle proje geliştirmek doğru da bir şey olurdu. Ancak bizim muhatabımız merkezi hükümet ve onların bütün kaynakları Irak'ın toplam sermayesidir diyorlar kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla... O açıdan biz de buna saygı göstermek zorundayız. Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattının anlaşmasının yenilenebilmiş olması aslında, beraber Irak hükümeti ile geliştirilen en iyi projelerden bir tanesidir. Hem tarifeleri itibariyle hem de müsadere edilemiyor olması Irak adına bir kazançtır. Bunu karşılıklı oturduk konuştuk. Biz Irak'ta mutlaka kuzeyi, güneyi, merkezi demeden anlaşmış bir Irak içerisinde proje geliştirmek zorundayız.'' Bir gazetecinin, ''2011'de sona erecek 6 milyar metreküp gaz anlaşması için Botaş'ın Moskova'da 'Bu kontratı yine biz alacağız' şeklinde açıklaması olmuş. Böyle bir şey var mı gerçekten?'' sorusuna da Yıldız, ''Bu anlaşmayı yapabilir, ama 6 bcm kontratın devredilmesiyle alakalı ister Batı isterse Mavi Akım, bunu önceden konuşmuştuk, biz özel sektöre bu kısmını açmak istiyoruz. Yani 6 bcm'i özel sektöre devretmek istiyoruz, bu irade bizde oluştu. Botaş'ın yaptığı tersi bir şey, açıklama değil, Batı hattından anlaşma yapabilir, ama Mavi Akım'dan verebilir'' yanıtını verdi. Geçen hafta Moskova'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermesi istenen Yıldız, görüşmelerden iyi sonuçlar alındığını ifade etti. Yıldız, ''Samsun-Ceyhan ham petrol boru hattının işletmeye konması, yapımı ve petrol hammadde tedarikiyle alakalı belki üçlü bir şey yapılabilecek, yani İtalya, Rusya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu. Dün Eni'nin başkanıyla görüştüm, bunları değerlendirdik. Kendilerinin Samsun-Ceyhan'a petrolle katkı koyabileceklerini söylediler'' dedi. Şu an Boğazlara alternatif olabilecek yolun Samsun-Ceyhan olduğuna inandıklarını vurgulayan Yıldız, bunun gerçekleşmesi halinde Boğazların daha da rahatlayacağını düşündüklerini dile getirdi. -YENİLENEBİLİR ENERJİ KANUN TASARISI- Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısında son durumun ne olduğunun sorulması üzerine de Yıldız, bu konuda bakanlık olarak çok net bir noktada olduklarını, bu kanunun çıkmasını istediklerini söyledi. Görevlerini yaptıklarını, komisyonlardan geçen tasarının Genel Kurulda olduğunu ifade eden Yıldız, ''Orada buna karar verecek olan bakanlığımız değil, dayanışma kuruludur ve gruplardır. Bana göre önümüzdeki hafta bile gelmesi için bir mani yok, çünkü Genel Kurulda sıra almış durumda'' şeklinde konuştu. Yıldız, ''Enerji özelleştirmelerinden bu yıl ne kadar gelir bekleniyor'' şeklindeki soruya karşılık da, iyi gelir beklediklerini, elektrik dağıtım hizmetlerinde rakamların çok iyi gittiğini kaydetti. Taner Yıldız, ''10,5 milyar dolar beklenen rakamın enerjide hemen hemen 16 milyar dolarlara gittiğini yıl sonunda söylemiştik. Bunun, Türkiye açısından, gerek geriye dönük borçlanmalarda kullanmak açısından, gerekse ileriye dönük enerji kalemlerinde kullanmak açısından iyi bir gelişme olduğu kanaatindeyim'' dedi. -NABUCCO'YA ALTERNATİF PROJELER- Bakan Yıldız, Azerbaycan'ın, Gürcistan ve Rusya üzerinden Romanya'ya bir doğalgaz hattı inşa edebileceği yönünde bir açıklama yapmasının Nabucco'ya alternatif projelerin ortaya çıktığı şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağının sorulması üzerine de ''Gürcistan üzerinden Romanya'ya, imzalanan iyi niyet anlaşması, bir boru hattı projesi şeklinde düzenlendi o proje. Burada önemli bir konu var. Bu kadar alternatif projelerin üretilebiliyor olması güzel bir şey, ama projelerin gerçekleştirilmesiyle alakalı beklentilerin yönetimiyle gerçek hayatın yönetilmesinin farklı olduğunu söylüyorum'' şeklinde konuştu. Nabucco ekibinin, Nabucco'nun ana proje olması gerektiği, diğer projelerin ise tali proje olarak görülebileceği şeklindeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Yıldız, şunları kaydetti: ''Gerçekçi olmak lazım. Projelerin fizibilitesi buradaki boru hatlarının mühim sırasını, tercih sırasını çok etkileyecek bir kavramdır. Buna mutlaka dikkat etmemiz lazım. Yani Azeri, Türkmen veya Irak gazı Avrupa'ya taşınırken en fizibl yoldan taşınması uygundur, doğrudur. Biz Nabucco'nun ortağıyız ve bu projenin geliştirilmesini ticari olarak da istiyoruz. Aynı zamanda diğer projeler karşısında da fizibilitesine bizim de ortak olarak dikkat etmemiz lazım. Bir rekabet ortamı diyebiliriz buna. Orta ve uzun vadede Avrupa'nın ihtiyacı olacak üç proje de aslında hep beraberdir; TAP, ITGI ve Nabucco. Ancak hangisinin daha önce başlayacağıyla alakalı tartışma varsa, onu da fizibilite, kaynak ülkelerin tercihleri belirleyecektir.''