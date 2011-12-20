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Dünya

"Yeni yönetimin barışı seçeceğini umuyoruz" WASHINGTON (A.A)

20 Aralık 2011 09:21

-"Yeni yönetimin barışı seçeceğini umuyoruz" WASHINGTON (A.A) - 20.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümünün ardından, ABD olarak, Kuzey Kore'nin yeni yönetiminin ''barış yolunu'' takip edeceğini umduklarını belirtti. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'yi uluslararası toplumla birlikte çalışmaya ve komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye çağırdı. Açıklamasında, ''Kuzey Kore halkının refahından derin endişe duyduklarını, düşünceleri ve dualarının bu zorlu zamanlarda onlarla olduğunu'' kaydeden Clinton, ''Kuzey Kore'nin yeni yönetiminin, ülkenin taahhütlerini onurlandırarak, komşularıyla ilişkilerini geliştirerek ve halkının haklarına saygı göstererek, barış yolunu izlemeyi seçeceğini umuyoruz'' ifadesini kullandı. Clinton, ABD'nin, Kuzey Kore halkına yardım etmeye hazır olduğunu ve bu ülkedeki yeni yönetimi, Kore Yarımadası'nda yeni bir barış, refah ve kalıcı güvenlik dönemini başlatmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya çağırdığını kaydetti.

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