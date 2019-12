-"Yeni medya dünyası güvenli ve doğru haber vermeli" BAKÜ (A.A) -11.10.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, "Yeni medya dünyasının en önemli sorunu güvenli doğru haber vermektir'' dedi. Azerbaycan ile Rusya liderlerinin girişimiyle düzenlenen "Bakü Uluslararası İnsani Forumu" kapsamında bugün, "Sosyal gazetecilik ve ileri teknolojiler" adlı bir panel düzenlendi. ITAR-TASS Genel Müdürü Vitaliy İgnatenko'nun sunumunda gerçekleşen panelde, AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, "Sosyal Medyanın Geleneksel Medyaya Etkisi" başlıklı bir konuşma yaptı. Öztürk konuşmasında, insanlık tarihinde, her bireyin tüm insanlığa kendini ifade etme, kendi sesini duyurma imkânının en üst düzeye çıktığı bir dönemi yaşadığını belirterek, bu yılın sonunda sosyal ağlara üye insan sayısının 1 milyara ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Sosyal paylaşım siteleri olan facebook ve twitter etkilerinden bahseden Öztürk, sosyal paylaşım sitesi facebook'un 800 milyondan fazla üyesi olduğunu ve twitter üzerinde her gün 2 milyar mesaj gönderildiğini hatırlatarak, üyelerin günde yüklediği resim sayısının 250 milyon üzerinde olduğunu belirti. Sosyal Medya'nın haber kaynağı olarak kullanılmasında üç önemli sorunun var olduğunu işaret eden Öztürk, şöyle devam etti: "Birincisi, güvenilirlik sorunu. Evet, herkes her gördüğünü yazabiliyor ancak kendi anladığı kadarıyla, kimi zaman eksik ve yanlış bilgilere dayanarak bilgi verebiliyor. İnsanın eline tüm dünyaya sesini duyurabileceği bir aygıt geçmesi onu bir anda iyi bir gazeteci yapmıyor. Öyle olsaydı kalem icad olduğunda herkesin yazar olması, makas icad olunca herkesin berber olması gerekirdi ama olmadı. Merkezi bir denetimin olmadığı sosyal medyada herkesin sahte kimliklerle, yalan bilgileri, yanıltıcı fotoğraf ve görüntüleri yayması çok kolay. Manipülasyona açık. Zaman zaman sosyal medyadan yapılan, gazete ve televizyonlarda saatlerce yer verilen haberlerin aldatmaca olduğuna tanık oluyoruz. Üçüncü sorun, sosyal medyada yazdıkları yazılar, yaydıkları fotoğraf ve görüntüler konusunda insanların ciddi bir sorumluluk altında olmayışı. Sorumluluk duyulmadan yazılan ve aktarılan bilgilerin de doğruluğu üzerinde titizlik gösterilmiyor. Bir hakarete, iftiraya uğradığımızda kimden hesap sorulacak belli değil'' dedi. Öztürk konuşmasının devamında, eline akıllı telefon alan herkesin bir anda güvenilir, sorumlu bir gazeteci, yayıncı olamayacağını ifade ederek, ''Habercilere, haber ajanslarına, haber kuruluşlarına olan ihtiyaç devam edecektir'' diye konuştu. Öztürk, insanın tüm gün oturup milyonlarca haberi okuyup doğruyu bulmasının da mümkün olmadığını belirterek, ''İnsanlar yine dünyada olan biteni kendi tercübeleriyle güvenilir buldukları kaynaklardan, bugüne kadar marka haline gelmiş ajanslardan, inanıp güvendikleri medya kurluşlarından almak isteyeceklerdir'' dedi.