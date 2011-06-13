-"YENİ MECLİS'İMİZE TARİHİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR" ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''önümüzdeki süreçte yeni meclisimize tarihi görevler düşmektedir. Bunların başında da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karşılanması gelmektedir'' görüşünü bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştiren genel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin demokrasilerin bayram günü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 12 Haziran 2011 Seçimleri'nin de Türkiye demokrasisi adına bir bayram edasında sorunsuz tamamlandığını kaydetti. Türkiye'nin her yerinde, insanların sandık başına giderek, oylarını kullandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, halkın iradesinin tecelli ettiğini bildirdi. Türkiye'nin geleceğinde kilit bir rol oynayacak yeni Meclis'in yapısının oluştuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ''Adalet ve Kalkınma Partisi, üst üste üçüncü kez halkın teveccühünü kazanarak önemli bir başarı sağlamıştır. Yeni meclisimizde grup kuran tüm partilerimizi tebrik ediyor, yasama çalışmalarında başarılar diliyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni meclisimize tarihi görevler düşmektedir. Bunların başında da toplumumuzun yeni bir anayasa talebinin karşılanması gelmektedir. Tüm partilerimizin uzlaşmaya açık olması, sivil toplumla birlikte toplumda genel kabul gören bir anayasayı hazırlaması son derece önemlidir. Toplumumuz ve yeni meclisimiz ortak hedeflerimiz etrafında bu kenetlenmeyi sağlayabildiği ölçüde Türkiye büyüyecek ve gelişecektir.'' Yeni Anayasa sürecinin yanı sıra Türkiye'yi yoğun bir ekonomi ve dış politika gündeminin beklediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye açısından 2023'de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almanın son derece önemli olduğunu, bu hedefe ulaşabilmek için ekonominin ihtiyaç duyduğu reformların hayata geçirmesi gerektiğini bildirdi. Yeniden ekonominin gündemin birinci maddesi haline gelmesinin bu açıdan son derece önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da ve Orta Doğu'da ciddi siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı bir ortamda iktisadi konumunu güçlendiren bir Türkiye'nin bölgede önemli bir istikrar unsuru olacağını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, milletin sağduyulu demokrasi inancının 12 Haziran seçimlerinde bir kez daha onandığını ifade ederek, TBMM çatısı altında görev yapma onurunu elde eden tüm milletvekillerini kutlayarak, başarı dileğinde bulundu.