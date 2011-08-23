-"Yazanı da mezun etmem" İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Cengiz Köylü, ''Oraj Hava Harekat Planı'nı daha önce hiç duymadım. Harp Akademilerinde 5 yıl öğretim elemanı olarak görev yaptım. Böyle saçma sapan bir plan olamaz. Yazanı da mezun etmem'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Yusuf Ziya Toker, polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin bazı bölümlerini kabul etmediğini söyledi. Toker, üye hakim Murat Üründü'nün, ''Polis ve savcılık beyanınızın ardından herhangi bir baskı gördünüz mü?'' sorusuna, ''Bir Türk subayının baskı altında bir şey yapacağına inanıyor musunuz?'' karşılığını verdi. Sanıklardan Halil İbrahim Fırtına tarafından kaleme alınıp hazırlandığı öne sürülen ''Oraj Hava Harekat Planı'' ve bu planın eklerinden olan ''EK 1 LAHİKA-4. doc'' ile ''EK 1 LAHİKA-5. doc'' isimli belgeleri Toker ile birlikte bilgisayar ortamında yazıp kaydettiği iddia edilen tutuklu sanıklardan Albay Cengiz Köylü de hazırladığı slayt sunumu eşliğinde savunmasını yaptı. Toker'in bilgisayarını kullandığına dair hiçbir ibare olmadığını ifade eden Köylü, 11 no'lu CD içinde yer alan bu dosyaların sahte olduğunu ileri sürdü. Köylü, suçlandığı 3 belgeyi aynı dakika ve aynı saniyede hazırlamasının mümkün olmadığını, belgelerin hazırlandığı 24 Ocak 2003 tarihinde İstanbul'da olmadığını, görevli olarak geziye katıldığını söyledi. Dava konusu, 1. Ordu Komutanlığında gerçekleşen seminere katılmadığını belirten Köylü, ''Oraj Hava Harekat Planı'nı daha önce hiç duymadım. Harp Akademilerinde 5 yıl öğretim elemanı olarak görev yaptım. Böyle saçma sapan bir plan olamaz. Yazanı da mezun etmem'' dedi. Planın dava konusu seminerdeki ses kayıtlarından bölümler alınarak oluşturulduğunu savunan Köylü, duruşma salonunda seminerin ses kaydını dinleterek, Ergin Saygun'un konuşması ile ''Oraj'' planında aynı olan bölümleri gösterdi. ''İlk kez 5 Mart 2003 tarihinde seminerde sunulan bu ifadeler, 9 Şubat 2003 tarihli plan seminerinde nasıl yer almıştır'' diyen Köylü, ''Adalet arıyorum. 11 aydır tutukluyum. Gerçekleri görmenizi bekliyorum'' diye konuştu. Duruşma, 25 Ağustos Perşembe gününe ertelendi.