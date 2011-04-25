-"YATTIĞIMIZ GÜNLERİN HESABINI KİM VERECEK" İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatlarından Dinçer Eskiyerli, "aleyhte delil olursa mahkeme her zaman tutuklayabilir ama yattığımız günlerin hesabını kim verecek?" dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Örnek'in avukatlarının savunmalarının alınmasına geçildi. Avukat Turgay Sarıakçalı, dosyadaki bilirkişi raporlarına dayalı olarak yaptığı savunmasında dava konusu CD'lerin delil niteliği taşımadığını söyledi. Avukat Dinçer Eskiyerli de, müvekkilinin savunmasında ayrıntılara yer verdiğini belirterek, ''İddianameyi, hazırlayan savcılardan bile daha iyi okumuş, daha bilgili. Hem de iyi niyetle okumuş'' dedi. Müvekkilinin tutuklanmasını eleştiren Eskiyerli, ''Bırakın kaçmayı, kendisi ve dava arkadaşları bu memleketi en son terk edecek, belki de hiç terk etmeyecek kişilerdir'' diye konuştu. İddianamede planların uygulamaya geçildiğine dair bir ibare olmadığını dile getiren Eskiyerli, bu durumda teşebbüsten söz edilemeyeceğini, teşebbüs hükümlerinin uygulanamayacağını dile getirdi. Müvekkilinin saygın bir kişi olduğunu, tutuklamanın adil yargılama hakkını ortadan kaldırdığını, ileride belkide beraat edeceğini savunan Eskiyerli, yargılamanın bu şekilde yürümesinin adalet duygusunu rencide ettiğini söyleyerek şöyle devam etti: ''Diğer sanıkların ifadesinin alınmasını beklemek dosyaya yeni bir şey katmaz. Ne söyleyecekleri belli. Bu şekilde giderse ifade alma işlemleri 2 yıl sürer. İfade vermeyenler beklenmemeli. Bu tutuklama peşin infaz niteliğini taşımaya başladı. 2 sanıkla yargılansaydı bu tabiri kullanmazdım. Bu kadar sanıkla bu şekilde giderse 2 yılda ifade tamamlanamaz. Müvekkilimle birlikte tüm sanıkların tutukluluk halinin kaldırılmasını istiyorum. Reddedilirse de gerekçesinin açıklanmasını istiyoruz. Heyet tutukladığı gibi, tahliye etmek de onun erdemindedir. Siz sanık olsanız, yakınınız olsa isyan etmez misiniz? Heyet değerlendirsin. Suçlama sabit olursa yine tutuklasınlar.'' Eskiyerli, mahkemenin, adli bilişim ve bilişim hukuk uzmanı bulunan üniversitelerden seçilmiş isimlere bilirkişi incelemesi yaptırmasını isteyerek, ''Bu rapor ifadelerin tamamlanmasını beklemeden alınmalı. Aleyhte delil olursa mahkeme her zaman tutuklayabilir ama yattığımız günlerin hesabını kim verecek?'' diye konuştu. Mahkeme heyeti, Eskiyerli'nin savunmasını tamamlamasının ardından duruşmayı yarına erteledi. Bu arada duruşma sonrasında bazı tutuklu sanıklar, duruşma salonunun bulunduğu binanın yan tarafında Hasdal Cezaevine ait araçları beklerken Atatürk ve ordu temalı şarkılar söyleyerek tezahüratta bulundular. Yine, ön tarafta bulunan sanık yakınları da onlara aynı şekilde şarkılar söyleyerek karşılık verdi. Sanık ve sanık yakınları birbirlerine el sallarken, tutuklu sanıklar ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diye slogan attı, yakınları da ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde karşılık verdi.