"Yatırımını uzun süre elinde tutan kazanıyor"

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) düzenlediği Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde finansal piyasalarda sektörlerinin başarılı performans sergileyen firmaları ödüllendirildi. Törende konuşan Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ. Veri Depolama ve Raporlama Müdürü Dr. Özgür Uysal, “En Geniş Coğrafi Erişim Ödülü” ve “En Uzun Elde Tutma Süresi” kategorilerinin ödüllerini kendi datalarındaki bilgilerle hesapladıklarını kaydederek, piyasada en avantajlı şirketlerin, geniş yatırımcı tabanına sahip ve hisse senetlerinin en uzun süre elde tutulan firmalar olduğunu vurguladı.

TÜYİD tarafından düzenlenen Yatırımcı İlişkileri Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.’nin yatırımcı bazında tuttuğu geniş havuzdan yararlanılarak belirlenen ödüllerin verildiği törende “En Geniş Coğrafi Erişim Ödülü”, coğrafi olarak en geniş yatırımcı tabanına sahip şirket olarak hesaplanan Garanti Bankası’nın oldu. 2018’in ilk 9 ayında hisse senetlerinin elde tutulma süresi en uzun olan Anadolu Efes de, “En Uzun Elde Tutma Süresi” kategorisinde birinci seçildi. “Sürdürülebilirlik Fonlarının En Yüksek Paya Sahip Olduğu Şirketleri” konusunda da IPREO’nun veri tabanı kullanıldı. Bu alanda 1’inciliği BİM, 2’nciliği ise Mavi Giyim ve TÜPRAŞ paylaştı.

“YATIRIMINI UZUN SÜRE ELDE TUTAN KAZANIYOR”

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) AŞ.’nin Veri Depolama ve Raporlama Müdürü Dr. Özgür Uysal, “Türkiye’de bir yabancı yatırımcı elindeki bir hisse senedini 200 günün üzerinde tutarken, yerli yatırımcı bir ay süreyle elinde tutuyor. Fakat literatür, uzun süre elinde tutan yatırımcının kısa süreli tutandan daha fazla kazandığını söylüyor. Uzun süre elde tutulan yatırımların olduğu şirketlere baktığımız zaman borsanın en iyi performans gösteren şirketleri olduklarını görüyoruz” dedi.

“ŞEFFAFLIK ŞİRKETLERE CİDDİ AVANTAJ SAĞLIYOR”

MKK olarak kayıtlarını yatırımcı bazında tutuklarını dolayısıyla da ciddi bir yatırımcı havuzuna sahip olduklarını kaydeden Uysal, firmalara şeffaf olmaları ve sermaye piyasalarının nimetlerinden faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

“Bu bir takım halka açılmalarda olduğu gibi İSO-1000 şirketlerinden sadece 110’u borsada işlem görüyor. Dolayısıyla finansal tabloları ve aktivitelerin kamuoyuyla paylaşılamıyor. Halbuki sağlayacakları kaynak ve bu kaynakların maliyeti yapacakları yatırımlarda kendilerine diğer şirketlere göre ciddi anlamda avantaj sağlayacak.”

“BORÇLANMA PİYASALARINDA RAHATLIKLA BORÇLANABİLİRLER”

Bahsettiği şirketlerin zaten büyük şirketler olduğunu ifade eden Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük şirketlerin büyük ortakları kendi fonlarının başka işlemlerde kullanıp yatırımcılarla bir araya gelerek karlarını paylaşmalarına destek olabileceğini düşünüyoruz. Şirket kendisine sadece ortak almak zorunda değil. Borçlanma araçları da kullanılabilir. Çünkü özel sektör borçlanma oranlarında ciddi bir rakam büyüklüğü var. Piyasa, 10 milyarlar liralardan 80 milyarlık rakamlara ulaştı. O piyasalarda 100 binin üzerinde yatırımcı mevcut. O piyasada da rahatlıkla borçlanabilirler.”

“BANKALARDAN 10 PUAN DAHA KARLI”

Özel sektör borçlanma araçlarının ortalama faiz yükünün yaklaşık yüzde 26, bankalardan alınan kredilerin ortalama faiz yükünün ise yüzde 35’lerde olduğunu dile getiren Uysal, “Yaklaşık 10 puanlık sermaye piyasalarının lehine bir fark var. Kurum olarak bu anlamda sermaye piyasalarının gelişmesi adına özel sektör şirketlerinin daha rahat bir şekilde menkul kıymet çıkarması adına destekler sağlamayı hedefliyoruz. Biz de MKK olarak pek çok üründe indirimler yaparak bazılarında hiç almayarak kurumlarımızın işlem maliyetlerini düşürüyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı:

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER ŞU ŞEKİLDE:

En Geniş Coğrafi Erişim Birincilik Ödülü: Garanti Bankası

En Geniş Coğrafi Erişim İkincilik Ödülü: İş Bankası -Turkcell

En Geniş Coğrafi Erişim Üçüncülük Ödülü: Tav Havalimanları

En Uzun Elde Tutma Süresi Birincilik Ödülü: Anadolu Efes

En Uzun Elde Tutma Süresi İkincilik Ödülü: Enka

En Uzun Elde Tutma Süresi Üçüncülük Ödülü: BİM

Sürdürülebilirlik Fonlarının En Yüksek Paya Sahip Olduğu Şirket Birincilik Ödülü: BİM

Sürdürülebilirlik Fonlarının En Yüksek Paya Sahip Olduğu Şirket İkincilik Ödülü: MAVİ GİYİM - TÜPRAŞ

Sürdürülebilirlik Fonlarının En Yüksek Paya Sahip Olduğu Şirket Üçüncülük Ödülü: TURKCELL - Soda Sanayii