-"Yasa dışı organ nakli" iddiası davası açıldı İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - ''Yasa dışı organ nakli'' yaptıkları iddia edilen, Dr. Yusuf Erçin Sönmez'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında, ''teşekkül halinde organ veya doku ticareti yapmak'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak'' suçlarından 9 ile 171 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Reşat Uğur Soysal tarafından hazırlanan iddianamede, Dr. Sönmez, Dr. Kenan Demirkol, Tahsin Kubilay Özusta ve İsrail uyruklu Moshe Harel şüpheli, Aysun Gülsoy, Yılmaz Altun ve Yalçın Çağlayan mağdur sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Kosova yetkili adli makamlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, ''yasa dışı organ nakli'' iddialarına ilişkin adli yardım başvurusunda bulunduğu ve söz konusu yardım talebinin yerine getirildiği belirtilerek, atılı suçu işlediği öne sürülen bir kısım şüpheliler Türkiye'de ikamet ettiğinden, CMK'nın 250. maddesiyle yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğine suç duyurusunda bulunulduğu, ancak dosyanın aynı savcılıkça ''yetkisizlik'' kararıyla geri gönderildiği kaydedildi. Kosova'da ikamet eden şüpheliler hakkında iddianame düzenlendiği, dava açıldığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da bir örneğinin gönderildiği anlatılan iddianamede, Kosova'daki iddianamenin içeriğine ve delillere yer verildi. Söz konusu delillere göre, Kosova'daki 24 böbrek naklinin kayıt altına alındığı, şüphelilerden Dr. Sönmez'in tümünde, Dr. Demirkol'un ise 5 nakil ameliyatında yer aldığı ve ''verici'' konumunda 4 Türk uyruklu mağdur olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, Kosova yetkili adli makamlarından Cumhuriyet savcılığına ulaşan adli yardım talebi dikkate alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi. İddianamede, mağdurlar Yılmaz Altun, Aysun Gülsoy ve Yalçın Çağlayan'ın 2008'de Kosova'ya giderek böbreklerini verdikleri ve bu ameliyatları Dr. Sönmez ve Dr. Demirkol'un yaptığı belirtildi. -Organ naklinden 652 bin 862 avro- Şüpheli Moshe Harel hakkında yapılan soruşturmada, suç tarihleri arasında 34 kez Türkiye'ye giriş-çıkışının tespit edildiğine ve Mecidiyeköy'de bir şirketin ortaklarından olduğuna yer verilen iddianamede, Harel'in, bir bankanın Levent şubesindeki 6 hesabında yapılan incelemede, organların nakledildiği kişilerce 652 bin 862 Avro aktarıldığının belirlendiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Dr. Sönmez'in böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştirdiği, kendisine ait İstanbul'da bulunan özel hastanenin Sağlık Bakanlığınca kapatılması üzerine yeni iş arayışına girdiği anlatıldı. Sönmez'in bu süreçte, Kosova'daki Medicus Kliniğinde böbrek nakli yoluyla organ ticareti gerçekleştirmek isteyen Dr. Lütfi Derwishi ile şüpheli Kenan Demirkol aracılığıyla tanıştığı belirtilen iddianamede, Sönmez'in, çoğunlukla İsrail uyruklu böbrek hastası müşterilerin ulaştığı şüpheli Moshe Harel ile anlaştığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Sönmez'in, Medicus Kliniğinde gerçekleşen tüm böbrek alma ve nakil ameliyatlarında yer aldığı ve ekibini yönettiği ifade edilerek, ''Sönmez'in kanıtlanan 11 böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirerek, örgüt yöneticisi sıfatıyla organ ticareti suçunu 11 kere işlediği tespit edilmiştir'' denildi. Şüpheli Kenan Demirkol'un da 5 kez böbrek nakli ameliyatlarına katılarak örgüt üyesi sıfatıyla suç işlediği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Tahsin Kubilay Özusta'nın da şikayetçi Yalçın Çağlayan'ın akrabası olduğu, söz konusu klinikte böbreğini satması için Çağlayan'ı 15 bin TL kazanacağı vaadiyle kandırdığı belirtilerek, ''örgüt üyesi sıfatıyla organ ticareti suçuna katıldığı belirlenmiştir'' ifadesine yer verildi. Şüphelilerden Yusuf Erçin Sönmez ile Moshe Harel'in, organ ticareti suçunun 11 kez işlemeleri nedeniyle TCK'nın ''organ veya doku ticareti yapmak'' ve ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' suçlarından 90 ile 171 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, şüpheli Kenan Demirkol'a da 5 kez ''doku veya organ ticareti yapmak'' ve ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' suçlarından 41 ile 78 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesi talep edildi. Diğer şüpheli Tahsin Kubilay Özusta'nın da ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''doku veya organ ticareti yapmak'' suçlarından 9 ile 18 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.