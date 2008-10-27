"Yarışa devam ediyoruz"



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Gaziantepspor maçında bir çok pozisyonu değerlendiremediklerini belirterek, "Bu tür kayıplar olabilir, zirve yarışına devam edeceğiz" dedi.





Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zirve yarışına devam edeceklerini söyledi.



Yanal, Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna çok rahatlıkla başarılı olabilecekleri bir tarzda başladıklarını belirterek, ''Özellikle ilk yarıda yakaladığımız çok iyi gol pozisyonları vardı. Bunları gole çevirsek, çok rahatlıkla maçı birinci devrede lehimize çevirebilir ve rahat bir skorla tamamlayabilirdik'' dedi.



İkinci yarıda takım savunmasında koordinasyon bozukluğu yaşadıkları anda gol yediklerini ifade eden Yanal, ''Rakip, oyunun oynamama bölümünü iyi kullandı. Bundan prim de gördü. Ataklarımız her geçen dakika arttıkça rakibin direnci de arttı. Gaziantepspor, ligin iyi mücadele eden takımlarından biri. Bugün burada 2 puanı bıraktık'' diye konuştu.



Yanal, ligin birçok maçında zorlu karşılaşmalar olacağını dile getirerek, ''Diğer takımlar bu yarış içerisinde, özellikle Gaziantepspor gibi güçlü takımlarla oynarken bunu hissedeceğiz. Biz yolumuza, zirve yarışına devam edeceğiz. Bu tür kayıplar olabilir. Telafisini yapabileceğimiz maçlar mutlaka önümüzde olacak. Mücadele yönünde iyiydik, ama mücadeleyi daha şuurlu bir hale getirme adına yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Oyuncularımızın gol becerisi tam değildi'' dedi.



Yanal, Gökhan Ünal ile Umut Bulut arasında bir sorun varmış gibi gösterilmesini de eleştirerek, ''Bu futbolcularla 250 saatlik bir zaman diliminde bir aradayız. Dışarıdan anlaşıyor, anlaşmıyor sohbetini yapmak çok doğru değil. Bu oyuncuların anlaşıp anlaşamadıklarını görecek en yakın pozisyonda biz duruyoruz. Bunun yorumunu da müsaade ederseniz biz yapalım'' yanıtını verdi.



GAZİANTEPSPOR CEPHESİ

Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise Trabzonspor karşısında mücadelenin iyi olduğunu, ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Üzerlerine gelen Trabzonspor'u durdurup arkasından kontra atakla gol arayan takım olmamaları gerektiğini ifade eden sağlam, ''Kendi mantalitemize göre oynamayamadık. Müsabaka iyi olsa da kendi oyun anlayışımızdan çok memnun değiliz. Daha çok topa sahip olan, daha çok pas yapan bir takım seyrettirmek isteriz. Yeni takımız, zaman zaman bunu yapıyoruz. İyisini yapmak için çaba sarf ediyoruz'' diye konuştu.



Sağlam, 3 gün sonra Trabzonspor ile kupa maçında karşılaşacaklarını da anımsatarak, ''O maçta saha şartları bizim istediğimiz gibi olacak. Yüksek seyir zevki olan bir maç izlettireceğiz'' dedi.



HÜSEYİN VE CALE CEZALI

Trabzonspor'da sarı kart gören oyuncular Hüseyin ve Hrvoje Cale cezalı duruma düştüler.



Bu sezon 4. sarı kartlarını gören futbolcular, gelecek hafta ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacaklar.



Trabzonspor'da bonservis sorunu nedeniyle ilk haftalarda forma şansı bulamayan Senegalli kaleci Tony Sylva, karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarak, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla mücadele etti.



Ligin 2. haftasındaki Ankaragücü maçında sakatlık geçiren ve Al Sadd kulübüyle görüşmeler yapan, ancak transferi gerçekleşmeyen İbrahima Yattara ise 5 haftalık bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

