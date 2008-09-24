"Yarın itibariyle mısır ve fındık üreticilerinin hesabına toplam 50 trilyon yatırılacak"

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) fındık ve mısır veren ve paralarını bayramdan sonra alacak üreticilere Ramazan Bayramı dolayısıyla 1 hafta önce ödeme yapılacağını açıkladı.

Mehmet Mehdi Eker, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun Dikmen Vadisi'ndeki bir restoranda verdiği iftar yemeğine katıldı. Eker, burada yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık, mısır ve çeltik alımı da yaptığını söyledi.

Fındıkta ödemelerin 1 tonun üzerindeki alımlarda 25 gün içinde bir defada yapıldığını, 2 Eylül'de başlayan alımlar için ilk ödemenin 27 Eylül günü yapılacağını ifade eden Eker, Ramazan Bayramı dolayısıyla fındık ödemelerini 1 hafta önceye aldıklarını ve yarın itibariyle fındığını önceden teslim etmiş ve parasını bayram sonrasında alacak olan üreticilerin hesabına 35 trilyon lira para aktarılacağını bildirdi.

Mısır üreticilerine de aynı biçimde bayram sonunda ödenecek parayı bayram dolayısıyla 1 hafta öne aldıklarını dile getiren Eker, yarın itibariyle 15 trilyonun TMO'ya mısır satan üreticilerin hesabına yatacağını, böylece yarın bayram dolayısıyla fındık ve mısır üreticisine toplam 50 trilyon lira ödeneceğini kaydetti.

Çeltik fiyatları

Eker, "çeltik üreticilerinin açıklanan müdahale fiyatlarından memnun olmadığı" yönündeki bir soru üzerine de, herhangi bir ürünün müdahale fiyatını belirlerken maliyet hesabı yaptıklarını, bunu da "son derece objektif kriterler ve bilimsel yöntemlerle" belirlediklerini söyledi.

Türkiye'de, 1 ton çeltiğin maliyetinin 732 YTL olduğunu, açıklanan müdahale fiyatının ise 870 YTL/ton artı 100 YTL/ton da prim olmak üzere toplam 970 YTL olduğunu vurgulayan Eker, bu fiyatın "yüzde 38'lik bir kar" anlamına geldiğini vurguladı.

Serbest piyasada çeltiğin 900 YTL'den alıcı bulduğuna işaret eden Eker, "Şu ana kadar bizim yaptığımız görüşmelerde gerek üreticiler, gerekse üretici temsilcileri ve sektör mensuplarının hepsinde bir memnuniyet var.

Fiyatla ilgili bize bir şikayet gelmedi" diye konuştu. Çeltik üretimi konusunda alınan önlemlerin üretimi son birkaç yılda "iyi bir noktaya" getirdiğini ifade eden Eker, şunları kaydetti:

"Türkiye, bundan 5 sene önce sadece 350 bin ton civarında çeltik üretiyordu. Bu da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'si kadardı.

Bugün Türkiye'nin çeltik üretimi 760 bin tona çıktı. Bu, ihtiyacın yüzde 80-85'inin içeriden karşılanması demek. Son yıllarda Türkiye'de çeltik üretimi iki kattan fazla arttı. Daha önceden bazı spekülatörlerin çabasıyla yapay olarak şişirilen fiyatlar bugünlerde makul bir düzeye indi.



En azından bazılarının görmek ve yansıtmak istedikleri gibi bir fiyat artışı ramazan ayında olmadı. Gerek kırmızı mercimek, gerek pirinç, gerekse unda ve diğer gıda maddeleri fiyatlarında ramazan ayında ciddi bir azalma oldu.

Bu da tüketiciler ve bizim açımızdan sevindirici bir gelişme. Bunlar, önceden söylediklerimizin ve tahminlerimizin doğru olduğunu gösteriyor."

Bu yıl mısır ve çeltikte önemli bir artış gerçekleştiğini, buğdayda geçen yıla oranla daha iyi bir üretim meydana geldiğini belirten Eker, bu yıl elde edilen buğdayın Türkiye'nin iç tüketimine yetecek düzeyde olduğunu vurguladı.

Eker, Türkiye'de hububat sanayinin çok geliştiğini, kimi yıllar dünyada birinci, kimi yıllarda da ikinci veya üçüncü olduğunu ifade ederek, "Bizim un sanayimiz bu sıralar dünyanın ihracat yönünden dördüncü büyük sanayisi durumunda. Kuraklığa rağmen kendi ekmeklik ihtiyacımız içeriden karşılanabiliyor" dedi.