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"Yargıya etki" iddianamesi özel yetkili mahkemede İSTANBUL (A.A)

27 Aralık 2011 19:23

-"Yargıya etki" iddianamesi özel yetkili mahkemede İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında hazırlanan iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri'' öne sürülen kişiler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.   Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

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