-"YARGITAY'DA GİZLİ BULUŞMA" İDDİALARINA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Yargıtay'da gizli buluşma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade edildi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerince hazırlanan yazılı açıklamada, belirtilen tarihte, öncesinde ve sonrasında dairede sözü edilen mahiyette gizli bir toplantı ya da görüşme olmadığı belirtildi. Haberin, ''tamamen gerçek dışı'' olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bu senaryonun, sağduyulu kamuoyu nezdinde kabul görmeyeceği düşüncesindeyiz. İlgili basın kuruluşunu Basın Kanunu ve etik kurallara uymaya davet ediyor ve şiddetle kınıyoruz.''