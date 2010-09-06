-"YARGI YIPRANIYOR" ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, yargıya yönelik üslubun eleştiri sınırlarını aşıp yargıyı yıpratma şekline dönüştüğünü üzülerek gördüklerini bildirdi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türker'in adli yılın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'e kutlama mesajı gönderdiği belirtildi. Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak görev yapan yargı organlarının demokratik sistemin sağlıklı olarak işlemesine hizmet ettiğini ifade eden Türker, mesajında şunları kaydetti: ''Ancak bugün yargıya yönelik üslubun eleştiri sınırlarını aşıp yargıyı yıpratma şekline dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Hükümet, hukuka bağlı devlet idealinin gerçekleştirilmesi, bağımsız ve güvenceli bir yargının tesisi için çaba harcayan hukukçuların sesine kulak vermelidir. Adalet dağıtımında görev alanlar, sorumluluk bilinci içinde hareket ederek kendisine ve topluma saygı duymalı, kişisel görüş, tercih ve düşüncelerini görevlerine yansıtmamalıdır. Hukuka olan güvenin artması, toplumsal barışın ve düzenin sağlanmasının ön koşuludur. Yeni adli yılın açılışını kutluyor, başta yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri ile yargıç ve savcılar olmak üzere tüm yargı çalışanlarına başarılar diliyorum.''