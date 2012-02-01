-"Yargı reformu paketi doğru yönde atılan bir adım" BRÜKSEL (A.A) - 01.02.2012 - AB Komisyonu Türkiye'nin üçüncü yargı reformu paketini ''doğru yönde atılan ve takdir edilen bir adım'' olarak değerlendirdi. AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin demokratik standartları güçlendirme ve birçok engeli kaldırma niyetinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Yargı reformu paketinde özellikle daha önceki kitap toplatma kararlarının hükümsüz hale getirilmesinden ve tutuklamaların zorlaştırılmasından övgüyle bahsedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bunlara karşın daha fazlasına ihtiyaç var: AB Komisyonu ilgili taraflara bu fırsatı kullanarak ifade özgürlüğünü, özgürlük ve güvenlik hakkını ve adil yargılanma hakkını zayıflatan sorunları çözme çağrısı yapar. Fikirlerini açıklama hakkı ve şiddete tahrik arasında bariz bir ayrım için Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve terörle ve terör örgütü üyeliğiyle ilgili suçlarla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki tanımlamaların değiştirilmesi çok önemlidir.'' Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ifade özgürlüğü, özgürlük ve güvenlik hakkı ve adil yargılanma hakkından yeni mahkumiyetler almamak için kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.