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"YARALI POLİS KATI YİYECEKLER YEMEYE BAŞLADI" RİZE (A.A)

13 Haziran 2011 19:20

-"YARALI POLİS KATI YİYECEKLER YEMEYE BAŞLADI" RİZE (A.A) - 13.06.2011 - Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın katı yiyecekler yemeye başladığını söyledi. Türüt, beyinde ödem ve kanama, beyin zarının altında da sorun tespit edilen Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın, hastanedeki ameliyatın yapılmasının ardından uyutulduğunu anımsattı. Belirli sürenin sonunda hastanın uyandırıldığını, bir süre sonra da hareket etmeye başladığını ifade eden Türüt, ''Hastamızın enfeksiyon kapmasından korkuyorduk. Ancak bu durum bakımından da sorun kalmadı. Artık daha rahat konuşuyor. Katı yiyecekler yemeye başladı. Ancak tam anlamıyla iyileşti diyemeyiz'' dedi. Türüt, hastanın ailesinin Ankara'da olduğunu, bu nedenle tedavisine Ankara'da devam edilmesi söz konusu olabileceğini de belirterek, ailesi ve doktorları ile yapılacak görüşmelerin ardından bu konuda karar verileceğini bildirdi.

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