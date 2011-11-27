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Dünya

"Yaptırımlar derhal uygulanmaya başlayacak"  KAHİRE (A.A)

27 Kasım 2011 20:29

-"Yaptırımlar derhal uygulanmaya başlayacak"  KAHİRE (A.A) - 27.11.2011 - Arap Birliği Dönem Başkanı Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Ettani, Suriye için kabul edilen tedbirlerin derhal yürürlüğe gireceğini söyledi. Şeyh Hamad, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada, alınan kararın bugünden itibaren derhal uygulanmaya başlaması gerektiğini belirtti. Arap Birliği dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda, ülkedeki yönetim karşıtlarına karşı aylardır süren sert önlemleri sona erdirecek Arap planını kabul etmeyen Suriye'ye bir dizi ekonomik yaptırımı kabul etmişti.

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