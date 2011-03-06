-"YAPILANDIRMA"NIN POSTA MALİYETİ 5 MİLYON TL ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik tanıtım kampanyası, Maliyeye yüklü bir fatura çıkaracak. Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığının 5,5 milyon kişiye göndereceği uyarı mektuplarının sadece posta masrafı 5 milyon lirayı buluyor. Mektupların basım ve zarflanması da bu tutarı artırıyor. Gelir İdaresi, yeniden yapılandırma mektuplarının çıkaracağı yüksek fatura üzerine PTT'den indirim talep etti. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, dün PTT Genel Müdürlüğüne giderek, her ilde vatandaşa uyarı mektupları gönderileceğini, mektup sayısının yüksek olması nedeniyle 90 kuruşluk posta ücretinde indirim talep ettiklerini bildirdi. PTT yetkilileri ise Maliyecilere Birleşik Posta Hizmetine atıfta bulunarak şu öneriyi yaptılar: ''Size de bu hizmeti verelim. Birleşik Posta Hizmetinde verileri elektronik ortamda alıyoruz. Bunları kağıda döküp, zarflıyoruz. Daha sonra da dağıtımı yapıyoruz. Siyah-beyaz baskı ve zarflama ücreti ortalama 11-12 kuruş. Dağıtım ücreti 90 kuruş. Ancak burada da yüzde 7'lik indirime gidebiliriz. Yeniden yapılandırma mektuplarında da, mektupların kağıda dökülmesi işlemini, zarflamayı ve vatandaşa ulaştırmayı belli bedel karşılığı biz yapalım. Bu şekilde vergi daireleri de bu işle uğraşmak zorunda kalmaz.'' Gelir İdaresi, bu teklifi değerlendirmeye alırken, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, AA muhabirine, PTT'nin bu önerisine sıcak baktıklarını söyledi. Kilci, mektupların kağıt ortamına dökülmesi işlemini PTT'nin yapması halinde, mahremiyet ilkesi çerçevesinde mektuplara vergi borcu ya da ceza tutarını yazmayacaklarını, bu durumda vatandaşa sadece borçlu olduğunu belirteceklerini ifade etti. Başkan Kilci, PTT Genel Müdürü Osman Tural'dan da bu hizmet için indirim istediklerini vurguladı. PTT Genel Müdürü Osman Tural da, AA muhabirine, ''Biz, toplu gönderilerde zaten indirim yapıyoruz. Telekom'un, Turkcell'in her ay milyonlarca faturasını vatandaşa ulaştırıyoruz. Gelir İdaresinin dağıtım işini de indirimli olarak gerçekleştiririz'' dedi. -MİLYONLARCA EL İLANI BASTIRILACAK- Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, yeniden yapılandırmanın tanıtımı amacıyla milyonlarca el ilanı bastıracak. Bu ilanların bir bölümü bütün düzenlemeleri kapsayacak, bir bölümü de özel düzenlemeleri içerecek. Bu çerçevede motorlu taşıtlar vergisi, gayrimenkul sermaye iradı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren konular özel broşürlerle anlatılacak. Aynı şekilde özel broşürlerde matrah artırımı ve stok beyanı gibi düzenlemelere de yer verilecek. Afişler için bilboardlar kiralanırken, yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarla da mükellefler, yeniden yapılandırmadan yararlanmaya çağrılacak. Gelir İdaresi, alışveriş merkezlerinde açılacak standların yanısıra, milyonlarca el ilanı, rehber ve afişler ile bilbord kiraları için de belli bir bedel ödeyecek.