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"Yalınayak Soyguncu" suç dosyasına yenilerini ekliyor

"Yalınayak Eşkıya" Bahamalar'da kaçışını sürdürüyor. Uçağı çalan Facebook kahramanı Karayipler'e uçtu.

10 Temmuz 2010 03:00

T24- "Yalınayak Eşkıya" Bahamalar'da kaçışını sürdürüyor. Uçağı çalan Facebook kahramanı Karayipler'e uçtu.

Facebook'ta bir ekol haline gelen  "Yalınayak Soyguncu" olarak bilinen genç kahraman, Bahamalar'a zorunlu iniş yaptıktan sonra suç dosyasına bir yenisini daha ekledi.19 yaşındaki Colton Harris-Moore adlı gencin Facebook'ta 70 bin'den fazla takipçisi var.

2007 yılında ıslah evinden kaçan Colton, çaldığı arabalar ve uçaklarla sürekli yer değiştiriyor. Islah evine girme nedeni ise bir evde hırsızlık yaparken yakalanmış olması. Son olarak Bahamalar'a giderken kullandığı uçağın şimdiye kadar çaldığı dördüncü uçak olduğu söyleniyor. Uçuş bilgisi olmayan gencin oynadığı uçuş simülatörü oyunlarla ve kullanım kılavuzlarıyla uçmayı başarabildiği ise hayretler uyandırıyor.

Geceleri evlerden yiyecek çalan Colton'ı yakalayanmasına yardım edene 10 bin dolar para ödülü var. 

Onu son görenler şapka taktığını ve ayaklarının çıplak olduğunu söylüyor. FBI da dahil tüm birimler yalınayaklı bu küçük eşkıyanın peşinde.

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