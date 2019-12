-"YAKIŞIKSIZ BİR DAVRANIŞ BİÇİMİYDİ" ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Silopi'deki Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olaylara ilişkin, ''Bir milletvekilinin güvenlik görevlimize karşı gösterdiği bir davranış oldu. Bu kamuoyunun da hiç hoş karşılamadığı oldukça yakışıksız bir davranış biçimiydi. Güvenlik birimlerimiz ve o değerli mensubumuz, büyük bir sabır ve sağduyu ile hareket etti ve olayları provoke etmek isteyen kişilere fırsat verilmedi'' dedi. Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini ve İçişleri Bakanlığı olarak öncelikli görevlerinin bu sürecin huzur ve güven ortamı içinde geçmesini sağlamak, vatandaşların hür iradelerini seçim sandıklarına istedikleri, arzu ettikleri gibi yansıtmasını temin etmek olduğunu söyledi. Nevruz kutlamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Güneş, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada Nevruz kutlamalarının bayram havası içinde geçtiğini belirtti. Güneş, şöyle konuştu: ''Ülkemizin birçok yerinde birbirinden güzel manzaralar izledik, takip ettik. Yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi ve binlerce, on binlerce vatandaşımız bu coşkuya katıldı. Ülke genelinde de vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde hiçbir üzücü olay meydana gelmeden, herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmadan Nevruz bayramımız coşkuyla kutlandı. Bu sağduyuları sebebiyle tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sağduyulu yaklaşıma, bayram ve şölen havasındaki kutlamalara rağmen, bazı yerlerde az sayıdaki grupların tahrikleriyle bu şölene gölge düşürülmeye çalışıldığı oldu. Ancak buradaki vatandaşlarımızın engin sağduyuları ve provokatörlere itibar etmemeleri sayesinde önemli bir olay, üzücü bir durum ortaya çıkmadı. Vatandaşlarımız yine bayram havası ve coşku içinde Nevruz bayramını kutladı. Buralarda vatandaşlarımızın huzur içinde Nevruzu kutlamaları için büyük gayret gösteren, özveriyle çalışan güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum.'' -''KUTLAMALARA GÖLGE DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ'' Batman ve Şırnak'taki olaylara ilişkin soru üzerine ise Güneş, bazı grupların gayretleriyle halkın provoke edilerek kutlamalara gölge düşürülmek istendiğini ifade etti. Güneş, şunları kaydetti: ''Sayın Başbakanımız bugün grup toplantısında bu olayları gayet güzel değerlendirdi ve bazı yerlere verilmesi icap eden mesajları ve cevapları çok net bir şekilde verdi. Silopi'de de vatandaşlarımızı büyük bir coşkuyla Nevruz bayramını kutlamak üzere bir araya geldi, kutlamalar gerçekleştirildi. Ama belli bir grup, vatandaşlarımızı provoke ederek kutlamaların yasa dışı bir eylem dönüşmesini sağlamaya çalıştı. Güvenlik güçlerimiz onları ikaz etti, ikazlara uymayınca da orantılı bir biçimde bunların dağılması, suç işlenmesinin önlenmesi sağlandı. Bu esnada bir milletvekilinin güvenlik görevlimize karşı gösterdiği bir davranış oldu. Bunu tüm kamuoyu, basın yayın organlarından izledi. Bu, kamuoyunun da hiç hoş karşılamadığı oldukça yakışıksız bir davranış biçimiydi. Ama güvenlik birimlerimiz ve o esnada orada görevli olan o değerli mensubumuz büyük bir sabır ve sağduyu ile hareket etti, olayları provoke etmek isteyen kişilere fırsat verilmedi. Bu grup yasal çerçevede bir güç kullanılmak suretiyle dağıtıldı.'' -''VATANDAŞLARIMIZDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUM'' Güvenlik güçlerinin vatandaşların huzuru için görev yaptığını belirten Güneş, ''Polisimiz, sabırla, özveriyle ve gayretle vatandaşlarımıza hizmet için oralardalar. Görevlerini de yasal çerçevede yerine getiriyorlar. Bütün vatandaşlarımızdan zor şartlarda görev yapan, elinden gelen özveri ve gayreti göstererek huzuru ve güveni sağlamaya çalışan güvenlik birimlerimize yardımcı olmalarını bekliyor ve rica ediyorum'' dedi. Sözlerine ''Yasa dışı davranışta bulunan, bu çirkin davranışı sergileyen kişilerle alakalı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılması icap eden neyse, alınması gereken tedbir, başvurulması gereken husus neyse bunlara da başvurulacaktır, gerekli tedbirler alınacaktır'' diye devam eden Güneş, Batman'daki olaylara ilişkin de şunları söyledi: ''Vatandaşlarımız coşkuyla bayramı kutladıktan sonra bir grup provoke etmeye çalıştı. Bunlar arzu etmediğimiz, istemediğimi olaylar. Provoke etmeye çalışan grupların hareketlerini bütün kamuoyu izledi. Bu olayların tasvip edilecek bir yanının olmadığını düşünüyorum. Bu olayla alakalı olarak da yine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ülkemizin her köşesinde Nevruz bayramı coşkuyla kutlandı, adına yakışır tarzda güzel manzaralar sergilendi. Ben milletimizin bu bayramını tebrik ediyorum. Ama bazı yerlerde sayıları az da olsa bir grubun sık sık yaptığı gibi vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya, onları provoke etmeye, onları yanlış istikamete yönlendirmeye yönelik gayretler oldu. Güvenlik güçlerimiz de görevini yaptı. Polisimiz, sabırla ve özveriyle yasalar çerçevesinde kalarak görevini yapmaya gayret etti, suç işlenmesini önlemeye çalıştı. Ben güzel bir şekilde coşkuyla Nevruz bayramını kutlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde vatandaşlarımızın huzur içinde bu bayramı kutlaması için gayret eden güvenlik güçlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.''