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Dünya

"YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ GAYRI MEŞRU" BRÜKSEL (A.A)

06 Ekim 2010 00:36

-"YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ GAYRI MEŞRU" BRÜKSEL (A.A) - 05.10.2010 - AB üyeleriyle Çin, Rusya ve Hindistan dahil 46 ülkenin temsil edildiği Asya-Avrupa zirvesinde İsrail'e, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal anlamına geldiği uyarısı yapıldı. AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğindeki zirvede alınan kararlarda, İsrail'in Filistin topraklarında Yahudi yerleşim yerleri inşasına devam kararından üzüntü duyulduğu belirtildi. "Yerleşim yerleri uluslararası hukukta gayri meşrudur ve İsrail'in Ortadoğu Barışı Yol Haritası yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır" denilen kararlarda, "Gazze'deki durumun da sürdürülemez olduğu" vurgulandı. Asya ve Avrupa liderleri, hiçbir engelle karşılaşmadan Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi yanında Gazze içine ve dışına ticari mal ve insan geçişinin güvence altına alınmasını içeren bir çözüm bulunması çağrısında bulundu. Bu kapsamda İsrail'in attığı son adımların önemli olduğunu fakat eksiksiz uygulanması ve ilave önlemlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan liderler, İsrail'den Gazze'nin yeniden inşasına ve ekonomisinin toparlanmasına müsaade etmesini istedi. Zirve kararlarında, Ortadoğu barış sürecinin teşvik edilmesi için İsrail'in Suriye ve Lübnan'la sorunlarının paralel diyalog ve müzakerelerle çözülmesi talep edildi. Asya ve Avrupalı liderler, Myanmar'da cunta yönetiminin 7 Kasımda seçime gitme kararını not ederek, seçimlerin özgür, adil, kapsayıcı ve şeffaf yapılabilmesi için siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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