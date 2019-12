-"YAĞMUR YAĞMASIN DİYE DUA EDİYORUZ" TRABZON (A.A) - 23.07.2011 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için yarın muhteşem bir açılış töreni hazırladıklarını belirterek, ''Dua ediyoruz ki açılış sırasında yağmur yağmasın, güzel bir hava olsun'' dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basını bilgilendirme toplantısında konuşan Yunus Akgül, büyük günün gelip çattığını belirterek, ''İki gündür misafirlerimiz olimpiyat köyüne giriş yapıyorlar. Kafilelerin yüzde 90'ı Trabzon'a geldi. Şu anda oyunlar köyünde memnuniyet süper. Yemekler olsun, yatacak, kalacak yerler, sosyal alanlarımız olsun diğer hizmetlerimizde herhangi bir sıkıntımız yok'' diye konuştu. Yarınki büyük açılışı beklediklerini ifade eden Akgül, şöyle devam etti: ''Dün gece ciddi bir yağmur yağdı Trabzon'da. Meteoroloji yarın da yağmurlu olduğu bilgisini veriyor. Dua ediyoruz ki açılış sırasında güzel bir hava olsun. Gerçekten muhteşem bir açılış töreni hazırladık. Bugüne kadar sportif anlamda çok büyük açılışlar yaptık ama bugüne kadar hazırladıklarımızın en iyisini yapacağımız konusunda iddialıyız. Yağmur yağmaz, sıkıntı yaşanmazsa muhteşem bir gece, açılış töreni yaşatacağız.'' -''MÜKEMMEL BİR ORGANİZASYON İSTİYORUZ''- Akgül, Türkiye'de tarihte ilk kez olimpiyat adına bir organizasyon yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Üniversiad'ların yaz ve kış olmak üzere ikisini gerçekleştirdik. Ama adında olimpiyat olan ilk organizasyonumuzu yapıyoruz. İleride İstanbul için hayal ettiğimiz önemli bir organizasyon. Bu organizasyonun gerçekten mükemmel olmasını istiyoruz. Buradaki kişiler, o olimpiyatlar için de karar veren kişiler. Bu nedenle de hata yapmamak istiyoruz. İstanbul için ne zaman aday olacaksak burası en büyük referans olacak.'' Trabzon'a çok ciddi yatırımlar yaptıklarına işaret eden Akgül, ''Trabzon, futbol kentiydi. Türkiye'nin neresinde futbol takımı varsa bu futbol takımlarında Trabzonlu bir oyuncuya rastlarsınız. Genlerinde spor olan bir şehir. Bundan sonra bu yaptığımız yatırımlarla Trabzon, tam bir spor şehri olacak. Burada yaptığımız tesisler hiçbir yerde yok, İstanbul da dahil. Bu tesislerle birçok organizasyon bu kente gelecek. Esas kazanım bu tesisler olacak. Bize madalya kazandıracak sporcular burada yetişecek'' dedi. -''AÇILIŞA BÜYÜK TALEP VAR'- Akgül, madalya konusunda da iddialı olduklarını belirterek, ''Bütün spor branşlarında sporcular olacak. Burada dünyanın en başarılı ülkeleriyle yarışacağız. İngiltere, Rusya, Fransa gibi ülkeler en güçlü ülkeler. Biz bunlar arasında madalya mücadelesi vereceğiz. Güçlü ülkeler var diye teslim olmayacağız. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. İddia ediyorum çok ciddi de madalya alacağız. Madalya bakımından da yüzümüzün akıyla çıkacağız'' diye konuştu. Her şeyin çok iyi gittiğini bildiren Akgül, ''Yarın açılışla ilgili büyük bir bilet talebi var. Stat kapasitesi sınırlı. Buradan Trabzonlulara teşekkür ediyorum. Dün camilerde hutbede EYOF vardı. Trabzon Müftülüğüne özellikle teşekkür ediyorum. Trabzon halkı oldukça ilgili. Bütün karşılaşmalara 1 lira sembolik fiyatlar koyduk. İstiyoruz ki bütün tribünler dolsun'' dedi. -NORVEÇ'TEKİ TERÖR SALDIRISI- Akgül, bir gazetecinin ''dün terör saldırısı düzenlenen Norveç'in bayrakları yarıya indirilecek mi, heyetin morali nasıl'' yönündeki sorusu üzerine, ''Biz ilk önce sabahleyin Norveç heyetine gidip onların acılarını paylaştık. Terör, hiçbir millet göz etmiyor. Her yerde, en güvenli ülke gazetelerde Norveç ilan edildi, orada bile oldu. Her yerde olabiliyor. Bayraklar konusunda ve maçlardan önce saygı duruşu konusunda EYOF ve kendi aramızda toplantı yapıp Norveç ile bunu paylaşacağız. Kendi tavırlarına göre her türlü desteği vereceğiz. Ayrıca salonlarda terörü lanetleyen pankartlar olacak'' yanıtını verdi. -GUIDO DE BONDT- EYOF Komisyonu Başkanı Guido De Bondt ise burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 1991 yılında ilk olimpiyatların Brüksel'de yapıldığını anımsatan Bondt, ''EYOF, 20. yılında da Trabzon'da yapılacak. Trabzon'a dün geldim. Koordinasyon komitesi üyeleriyle bir araya geldim. Her şeyin çok yolunda olduğu izlenimini aldım. Yüzme havuzunu ziyaret ettim, inanılmaz çok beğendim. Şu anda içim çok rahat bir şekilde burada oturuyorum ve konuşuyorum'' diye konuştu. Bütün tesislerin hazır olduğunu bildiren Bondt, şöyle devam etti: ''En önemlisi herkeste bir heyecan, istek, arzu var. Bu beni çok memnun etti. Avrupa'nın 49 ülkesinden gelen genç çocuklar fair-play içinde yarışacaklar ve güzel anılarla buradan ayrılacaklar. Kafilelerle birlikte açılışta 3 bin 300 kişi olarak yürüyeceğiz. Pazartesi gününden itibaren EYOF olimpik ruhunu, heyecanını bu gençlerle birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Gelecek oyunlarda madalya potansiyeli olan gençleri göreceksiniz. Medyaya da gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.'' Bondt, İstanbul'un ise olimpiyat hayalinden vazgeçmemesi gerektiğini, öncekinden daha şanslı olduğunu ve olimpiyatları almak için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Toplantıya EYOF Koordinasyon Komitesi Başkanı Jozef Liba, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, EYOF Trabzon Genel Koordinatörü Nihat Doker ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerif Özgür de katıldı.