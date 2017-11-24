"Yabancı yatırımcı Türkiye'yi kaybetmek istemez”

İSTANBUL, (DHA)- YABANCILARIN yatırım için Türkiye\'yi kaybetmek istemeyeceğini belirten Turner International İş Geliştirme Direktörü Mehmet Sami Kılıç, \"Viyana Havalimanı’nda ne kadar ‘Türkiye\'ye gitmeyin’ yazsa da, Avusturyalı firmalar şu anda Türkiye’de yatırım yapmaya hazırlanıyor\" dedi.

İstanbul Fuarcılık tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ\'nin desteğiyle CNR Expo Yeşilköy\'de düzenlenen 2. CNR Emlak Zirvesi ve CNR Emlak Fuarı başladı. \"Türkiye nasıl yatırımcı çeker?, Yabancı yatırımcı ne istiyor?\" konulu panelde konuşan Turner International İş Geliştirme Direktörü Mehmet Sami Kılıç, Türkiye\'nin gücünü ve birikimini salt üretimden ziyade nitelikli üretime yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, sadece üretmenin değil, ürettiği ile fark yaratmanın önem arz ettiğini ve bunun bilinciyle planlama yapılması gerektiğini söyledi.

\"FİYAT KIRARAK ÇİN VE HİNDİSTAN İLE YARIŞAMAZSINIZ\"

Yatırımı çekmek adına ülke olarak farkındalık yaratmamız gerektiğini belirten Mehmet Sami Kılıç, \"Nitelikli üretim yaptığımız zaman etrafımızdaki ülkelerle yarışabiliriz. Kimse Türkiye\'ye 3 tarafı denizlerle çevrili diye gelmiyor. Yatırımcı ne kadar kar varsa ona geliyor. Bu da, ancak nitelikle mümkün olur. Tekstil değil, teknik tekstil, otomobil değil akıllı otomobil, tarım değil, organik tarım, ev değil yeşil ev gibi farkındalıklarınızın olması gerekiyor. Farkındalık olduğu sürece yatırımcı da gelir. Yoksa salt üretim yaparsanız fiyat kırarak uzun vadede Hindistan ve Çin gibi ülkelerle yarışmanız mümkün olmayacaktır. Salt üretim yapan sadece fiyat kırarak satış yapar. Onu da Çin ve Hindistan gibi ülkelerin yanında başarmaya çalışmak şu an için pek mantıklı görülmemekte” şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN AVANTAJLARI ÇOK”

Yabancı yatırımcının istikrar istediğine dikkat çeken Kılıç, \"Onlar bizden vazgeçmeyecektir. Çünkü Türkiye\'nin birçok avantajları (jeopolitik konumu, yetişmiş iş gücü, genç nüfusu, potansiyeli...) diğer ülkelerde yok. Mesela Türki Cumhuriyetlere iş yapmak istiyorsanız Türkiye\'de olmanız çok büyük bir avantaj. Ondan dolayı ülkemize yabancı yatırımcılar gelmeye devam edecektir. Ülkemizin yabancı yatırımcıya sunduğu imkanları genişletmesi, onları doğru sektörlere yönlendirmesi, sürdürülebilir projeleri teşvik etmesi ve bugüne kadar uyguladığı “yatırımcı dostu” politikalarında istikrarlı olması şart\" dedi.

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