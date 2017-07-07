"Yabancı devlet adamına hakaret" suçu kalktı

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" suçu Almanya'da tarihe karışıyor. Federal Meclis'ten bir ay sonra Eyalet Temsilciler Meclisi de Ceza Yasası'nda yer alan ve bu suçu düzenleyen 103. maddenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.

Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesi, "yabancı devlet başkanlarına hakaret" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Normal vatandaşa yönelik hakareti düzenleyen yasalarda öngörülen azami hapis cezası süresi ise 1 yıl ile sınırlı. 103. maddeden dava açılabilemesi için de Alman hükümetinin onayı gerekiyordu.

Söz konusu madde, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli şiiri nedeniyle yeniden gündeme gelmişti. Erdoğan kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle işi yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti, Böhmermann'ın 103. maddeden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti de soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103. maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini kaydetmişti.

Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenlemede, 103. maddenin çağdaş olmadığına vurgu yapılıyor ve hakaret konusundaki normal ceza maddelerinin yabancı devlet temsilcilerinin ve kurumlarının onurunu korumak için yeterli olacağı belirtiliyor.

Çocuk evliliklere yasak

Eyalet Temsilciler Meclisi yaz tatiline girmeden önceki son oturumunda, bir dizi yeni yasa ve yasal düzenlemeyi de oyladı. Eşcinsel çiftlerin de evlilik konusunda eşit haklara sahip olması yönünde Federal Meclis’te alınan karar Eyalet Temsilciler Meclisi’nden de geçti. Buna göre eşcinsel çiftler ekim ayından itibaren evlenebilecekler.

İstanbul Sözleşmesi de Eyalet Temsilciler Meclisi’nde onaylandı. Resmi adı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında imzaya açılmıştı. Bugün alınan kararla Almanya, sözleşmenin parlamento tarafından onaylandığı 25. ülke oldu.

Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonrasında sadece eşcinsel olduğu için hüküm giyen binlerce kişinin memnu hakları iade edilecek ve kendilerine tazminat ödenecek. Eşcinsel ilişkileri suç sayan yasa 1969'da yumuşatılmış, 1994'te de tamamen kaldırılmıştı. Ancak öncesinde hüküm giyenlerin sorunları hala gündemdeydi.

Eyalet Temsilcileri Meclisi’nin oturumunda ayrıca, çocuk evliliklerinin yasaklanması kararlaştırıldı. Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokratlar arasındaki Büyük Koalisyon'un hazırladığı ve uzun süredir tartışılan yasaya göre, 16 yaş altındaki kişiler ile yapılan evlilikler geçersiz sayılacak. 16 ve 17 yaşındakiler ile yapılan evlilikler de çok istisnai durumlar dışında iptal edilecek.

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dpa/AFP/KNA, AÜ/BD