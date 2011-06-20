-"YA REFORM YA İSTİFA" LÜKSEMBOURG (A.A) - 20.06.2011 - AB dışişleri bakanları Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları ağırlaştırmayı görüşmek için toplandı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, AB toplantısına girerken yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "ya reformlar yapması ya da istifa etmesi gerektiğini" söyledi. Hague, Türkiye'den Suriye üzerindeki etkisini kullanarak "Esad'ın reform yapmaması ya da istifa etmemesi halinde meşruiyetini kaybedeceği" mesajının Şam yönetimine iletilmesine yardımcı olmasını istedi. William Hague, İngiltere'nin Suriye yönetiminden halkın meşru şikayetlerine yanıt vermesini, siyasi tutukluları serbest bırakmasını, internete erişimi kısıtlamamasını ve basın özgürlüğüne saygı göstermesini beklediğini dile getirdi. AB mayıs ayından beri halka şiddet uygulanmasında sorumluluğu bulunan 23 Suriyeli yöneticiyle bazı şirketlere yaptırım uyguluyor. Malvarlığı dondurulan ve AB ülkelerine seyahat yasağı getirilenler arasında Beşar Esad'ın kardeşi Mahir ve kuzeni olan ülkenin en zengin işadamı Rami Mahluf da bulunuyor. AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında tartıştıkları yeni yaptırımlar listesi bazı bankalar ve şirketlerle 10 civarında yeni ismi kapsıyor.