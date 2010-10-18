-"WULFF, MANKEN ŞEBNEM SCHAEFER İLE DE BULUŞACAK" BERLİN (A.A) - 18.10.2010 - Alman Bild gazetesi, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında ''Biz Birlikteyiz - Wir sind zusammen'' adlı resmi kampanyanın yüzü olan manken Jennifer Şebnem Schaefer ile de buluşacağını yazdı. Gazetenin internet sayfasında yer alan haberde, babası Alman, annesi Türk olan Schaefer'in, Alman-Türk dostluğunu pekiştirmek amacıyla hazırlanan reklam spotunda rol aldığı belirtildi. ''Biz Birlikteyiz - Wir sind zusammen'' adlı kampanya çerçevesinde hazırlanan spotun Temmuz ayından Eylül ayına kadar Türk televizyonlarında ve Türkiye'deki sinemalarda gösterildiği hatırlatılan haberde, 2006 yılında Almanya 2'nci güzeli seçilen 26 yaşındaki Schaefer'in çok iyi Almanca ve Türkçe konuştuğu ve Frankfurt kentinde siyaset öğrenimi gördüğü kaydedildi. Spotta Schaefer'in yanı sıra Alman Milli Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil ile kısa bir süre öncesine kadar Türkiye'de görev yapan teknik direktör Thomas Doll ve Mayısta Ankara'da bir konser veren Alman Rock grubu Revolverheld'in de yer aldığı belirtildi.