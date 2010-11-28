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Dünya

"WIKILEAKS SİTESİNİN ÇÖKERTİLDİĞİNİ BİLDİRİYOR" LONDRA (A.A)

28 Kasım 2010 21:35

-"WIKILEAKS SİTESİNİN ÇÖKERTİLDİĞİNİ BİLDİRİYOR" LONDRA (A.A) - 28.11.2010 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, açıklayacağı yeni belgeler öncesi Wikileaks'in internet sitesinin çökertildiğini bildirdiğini kaydetti. BBC, Wikileaks'in sosyal iletişim ağı Twitter'daki mesajında, ''Şu anda sitemizin servisi saldırı altında'' yazdığını belirtti. Wikileaks bugün açıklayacağı yeni gizli belgelerin, Afganistan ve Irak'la ilgili açıkladığı belgelerden daha kapsamlı ve büyük olacağını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise yeni belgelerin birçok masum kişinin hayatını riske atabileceği uyarısında bulunmuştu.

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