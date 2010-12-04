-"WİKİLEAKS ENERJİYİ ETKİLEMEZ" ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Wikileaks internet sitesindeki belgelerle ilgili olarak, ''enerji sektörüyle alakalı belgelerin, gerek ülkemiz, gerek bölgemizdeki çalışmaları etkileyebilecek güçte olmadığını söyleyebilirim'' dedi. Yıldız, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) Ankara Swiss Otel'de yapılan 24. olağan genel kurulunda, gazetecilerin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu başkanlığında Wikileaks ile ilgili belgelerin incelenmesi ve hukuki sürecin başlatılması için bir komisyon kurulduğunu hatırlatması üzerine, ''onu genel merkezimiz yürütüyor. Ben yalnızca enerji sektörüyle alakalı ilgileniyorum. İşin hukuken hangi süreçte devam ettirileceğini ilgili arkadaşlarımız tabii ki yönetecekler'' diye konuştu. Taner Yıldız, içinde bir kısım spekülatif, manipülatif cümlelerin de bulunduğunu gördükleri bu tür belgelerin enerji sektörüyle alakalı gerek Türkiye, gerek bölgedeki çalışmaları etkileyebilecek güçte olmadığını söyledi. Bunu, ne istediğinden emin ve ne yaptığını bilen politika ve stratejileri belirlenmiş bir yapı içinde götürdüklerini ifade eden Yıldız, ''Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla hem ülkemizde hem bölgemizdeki enerji sektöründe Türkiye coğrafyasından kaynaklanan bütün avantajları vurguladığımız ve düzenlediğimiz bir yapı içinde götürüyoruz. Çalışmalarımız herhangi bir şekilde, olumsuz etkilenmeyecektir'' dedi.