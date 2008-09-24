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Ekonomi

"Wall Street, Amerikan halkına özür mü borçlu?"

ABD Hazine Bakanı Paulson: "Kriz, ABD için utanç verici. Suçlanacak çok kişi ve kurum var, sorumsuzca kredi veren büyük finans kuruluşlarına yönelen çok suçlama var."

24 Eylül 2008 03:00

ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, ülkede finans sektöründeki krizin ABD için utanç verici olduğunu, ancak bu krizin giderilmesi için yönetimce hazırlanan 700 milyar dolarlık kurtarma planının mutlaka uygulanması gerektiğini söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'ndeki konuşmasından sonra senatörlerin sorularını yanıtlayan Paulson, bir Demokrat senatörün "Wall Street, Amerikan halkına bir özür borçlu değil mi?" diye sorması üzerine, "Bu durum ABD için utanç verici. Suçlanacak çok kişi ve kurum var, sorumsuzca kredi veren büyük finans kuruluşlarına yönelen çok suçlama var" diye konuştu.

Aynı soruyu yanıtlayan Amerikan Merkez Bankası FED'in Başkanı Ben Bernanke de "Hata yapan çok kişi ve denetleyici var. Hataların ne olduğunu belirlememiz ve bunların tekrarlanmamasını güvence altına almamız gerek" ifadesini kullandı.

Paulson, soruları yanıtlarken 700 milyar dolarlık paketin Kongre tarafından acilenn kabul edilmesi gerektiğini vurguladı, ancak hem Demokrat Partililerin hem de Cumhuriyetçilerin önde gelen bazı senatörlerini ikna edemedi.

Bankacılık Komitesi'nin Başkanı Demokrat senator Christopher Dodd, kurtarma yasasının bu haliyle geçmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Komitenin kıdemli Cumhuriyetçi üyesi senatör Richard Shelby de Kongre'nin başka seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini kaydederek, "Mevcut planda Wall Street batık kredilerini Hazine Bakanlığına satarken, ev satın alanlar ödeyemedikleri ipoteklerle baş başa kalıyor" dedi.

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