-"VİZE'DE HAKSIZ MUAMELE BİTSİN" ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB'nin Türk vatandaşlarına vize konusunda uyguladığı "haksız muameleyi" bitirmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Baconschi ile Dışişleri Bakanlığı konutunda düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Davutoğlu, bir gazetecinin, Brüksel'de yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 49. toplantısının gergin bir havada geçtiğine ilişkin haberler olduğunu hatırlatması üzerine, "Bazen basın mensuplarının bilgi kaynakları bizden fazla olabiliyor" dedi. Görüşmelerde AB yetkilileriyle karşılıklı pozisyonların dostça paylaşıldığını kaydeden Davutoğlu, gerginliğin söz konusu olmadığını belirterek, "Ancak tabii Türkiye ile AB'nin genel pozisyonları arasında ciddi uyum problemleri olduğu aşikar. Bunu da açık bir şekilde dünkü basın toplantısında da ben vurguladım. Burada gerginlikten daha çok, bütün konuşmaların, bütün görüşlerin karşılıklı olarak açık ve şeffaf bir şekilde konuşulduğu, bütün problemlerin masaya yatırıldığı bir görüşme oldu" dedi. Bunun müzakerelerin doğasında olduğunu söyleyen Davutoğlu, AB yetkilileriyle dün üç konuda artık ciddi bir stratejik değerlendirme yapılması gerektiğini paylaştıklarını kaydederek, "Birincisi müzakerelerin seyri, maalesef Başmüzakerecimiz Sayın Egemen Bağış'ın yoğun çabalarına, hepimizin yoğun gayretlerine rağmen müzakerelerde belli bir tıkanma noktasına geldi. Burada AB Komisyonu elinden gelen çabayı gösteriyor. Bu konuda (AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi) Sayın Stefan Füle ve AB Komisyonu ile teknik süreç bağlamında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ama önümüze olmaması gereken siyasi engeller konuyor. Kıbrıs konusu tek taraflı olarak ele alınıyor ve tek taraflı birtakım blokajlar uygulanıyor" diye konuştu. Rekabet faslı konusunda çalışmaların sürdüğünü ve ilerlemelerin kaydedildiğini belirten Davutoğlu, bu faslın Macaristan dönem başkanlığında açılması konusunda ümitli olduğunu, ancak siyasi engellerin devre dışına itilmesi gerektiğine işaret etti. Vize muafiyeti konusuna da değinen Davutoğlu, "Artık vize konusunda Türk vatandaşlarına uygulanan haksız muamelenin bitmesi lazım" dedi. 2009 troyka toplantısında sağlanan mutabakata uyulmasını talep ettiklerini belirten Davutoğlu, "AB çok uzak coğrafyalardaki ülkelere vize muafiyeti görüşmeleri sürdürürken, adaylık sürecinin ötesine geçmiş, artık tam üyelik sürecine girmiş bir ülkeyle ve milyonlarca insanını Avrupa'da barındıran bir ülkeyle hala bu işi sürüncemede tutuyorsa bunu bizim gündeme getirmememiz anormallik olarak algılanmalıdır" diye konuştu. Görüşmelerde Türkiye ile AB arasında stratejik diyaloğun nasıl ilerletileceği konusunun da gündeme geldiğini anlatan Davutoğlu, bu konuda AB tarafında sundukları 6 tekliften sadece birinde ilerleme sağlandığını belirterek, bu konuda da bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.