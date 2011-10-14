T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Vize konusundaki çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor" İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2011 16:09

-"Vize konusundaki çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor" İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde vize konusundaki çabalarının meyve vermeye başladığını belirterek, ''Bu sadece bir başlangıç. Bu tür jestler ve kolaylaştırıcı adımların nihayetindeki hedef vize serbestisidir. Türkiye'nin limitsiz visa kartı, vize kilidini eninde sonunda açacak'' dedi. AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'nu açıklamasının ardından Avrupa Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin vize kolaylığı için çalışma başlattıkları açıklamasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bağış, ''Vize konusundaki çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor. Komisyon tarafından dün açıklanan ilk kolaylaştırıcı adım, bunun bir sonucu. Schengen'in bu evlere şenlik durumunun adil ve mantıklı olmadığını zaten gerçekler ortaya koyuyor'' dedi. Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu zamana kadar Türkiye'ye anahtar ülke deyip sürekli kapının kilidini değiştirenler, kapının kolu yalama yapınca bu sefer hep birlikte kapının arkasına yaslanmışlardı. Şimdi görüyoruz ki hak batıla galip gelmeye başlıyor. Türkiye'nin dostlarının sözü artık daha gür çıktıkça kapının arkasında duranlar da bir bir geri çekilmek zorunda kalıyor. Ülkemize set çekenler, Türkiye rüzgarı karşısında daha fazla direnemiyor. Bunu İlerleme Raporu'nda da hissettik.'' Bağış, şimdi vize konusunda başka bir olumlu gelişmeyi yaşadıklarını kaydederek, ''Bu konuda Türkiye'nin önemini anlayan, yapıcı ve vizyoner duruşlarıyla kilit rol oynayan dostlarımız Mallström ve Füle'ye teşekkür ediyoruz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Bu tür jestler ve kolaylaştırıcı adımların nihayetindeki hedef vize serbestisidir. Türkiye, kendisine bir lütufta bulunulmasını istemiyor, hakkı olanı talep ediyor. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin limitsiz visa kartı, vize kilidini eninde sonunda açacak'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24