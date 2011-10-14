-"Vize konusundaki çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor" İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde vize konusundaki çabalarının meyve vermeye başladığını belirterek, ''Bu sadece bir başlangıç. Bu tür jestler ve kolaylaştırıcı adımların nihayetindeki hedef vize serbestisidir. Türkiye'nin limitsiz visa kartı, vize kilidini eninde sonunda açacak'' dedi. AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'nu açıklamasının ardından Avrupa Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin vize kolaylığı için çalışma başlattıkları açıklamasına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bağış, ''Vize konusundaki çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor. Komisyon tarafından dün açıklanan ilk kolaylaştırıcı adım, bunun bir sonucu. Schengen'in bu evlere şenlik durumunun adil ve mantıklı olmadığını zaten gerçekler ortaya koyuyor'' dedi. Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu zamana kadar Türkiye'ye anahtar ülke deyip sürekli kapının kilidini değiştirenler, kapının kolu yalama yapınca bu sefer hep birlikte kapının arkasına yaslanmışlardı. Şimdi görüyoruz ki hak batıla galip gelmeye başlıyor. Türkiye'nin dostlarının sözü artık daha gür çıktıkça kapının arkasında duranlar da bir bir geri çekilmek zorunda kalıyor. Ülkemize set çekenler, Türkiye rüzgarı karşısında daha fazla direnemiyor. Bunu İlerleme Raporu'nda da hissettik.'' Bağış, şimdi vize konusunda başka bir olumlu gelişmeyi yaşadıklarını kaydederek, ''Bu konuda Türkiye'nin önemini anlayan, yapıcı ve vizyoner duruşlarıyla kilit rol oynayan dostlarımız Mallström ve Füle'ye teşekkür ediyoruz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Bu tür jestler ve kolaylaştırıcı adımların nihayetindeki hedef vize serbestisidir. Türkiye, kendisine bir lütufta bulunulmasını istemiyor, hakkı olanı talep ediyor. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin limitsiz visa kartı, vize kilidini eninde sonunda açacak'' diye konuştu.