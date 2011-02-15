-"VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM" İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının devre arasında takım arkadaşı İbrahim Toraman'a yumruk attığı gerekçesiyle dün akşam sözleşmesi feshedilen kaptan İbrahim Üzülmez, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte basın toplantısı düzenledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında söz alan İbrahim Üzülmez, öncelikle Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür edip, ''Karşınıza tek çıkacaktım, ama başkanım yanımda olmak istedi. Ben de kendisine saygımdan dolayı kabul ettim'' dedi. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş, kaptanlık yapmış, milli takımda oynamış bir oyuncu olarak böyle bir olayla gündeme gelmesinin kendisini fazlasıyla üzdüğünü kaydeden İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti: ''Pazar günü oynanan Ankaragücü maçında sportmenlik ve takım ruhuna yakışmayacak biçimde yapılan sözlü hakaret sonrasında, kendimi kaybettim ve olaylar bu noktayla geldi. Ben de insanım ve haksızlıklar sonucunda tepkimi ortaya koyuyorum. Ne olursa olsun 36 yaşındayım ve bu takımın kaptanıyım. Şahsıma yapılan rencide edici hakarete dayanamazdım ve böyle bir tepki verdim.'' -NEDEN BU ARKADAŞ?- Şimdiye kadar kimseye karşı olumsuz yaklaşım içinde bulunmadığını anlatan İbrahim, ''Bir kişi hariç, kimseyle kavga etmemiş bir oyuncu olarak bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. İçinde bulunduğum durumu savunmuyorum. Ama beni bu şekilde davranışa iten arkadaşımı da vicdanıyla baş başa bırakıyorum'' dedi. İsim vermeden İbrahim Toraman'ı eleştiren İbrahim Üzülmez, ''11 yıldır bu camianın içindeyim. Bir sürü hocayla çalıştım. Bir sürü oyuncu arkadaşlarım oldu. Ama böyle bir olayla gündeme gelmedim. Neden bu arkadaş? Kendi kişiliğimi biliyorum. Sizler de araştıracaksınız. Kendimi o kadar da kötü bir insan olarak görmüyorum'' ifadelerini kullandı. -''DURUP DURURKEN OLMAZ''- Bir insana kaptanlığın saygı ve sevgi içinde verileceğini iyi bilenlerden olduğunu belirten İbrahim, ''Ne mutlu ki geride güzel izler bıraktım. Bugün beni arayan personel kardeşlerimin de o üzüntülerini, gözyaşlarını görünce, bu görevi iyi yaptığımı düşündüm. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Kimse durup dururken böyle bir olayın içinde yer almaz'' şeklinde konuştu. -''İSTEYECEĞİM EN SON ŞEY BU OLAYDI''- ''Sonuçta benim de 2 çocuğum var. Güzel şekilde bırakmak isterdim'' diyen İbrahim, şunları söyledi: ''Aleyhte yapılan kötü bir sözle kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Karar verilmiş, kalemimiz kırılmış. Benim üzerime düşen görev, 11 yıl boyunca gurur ve şerefle hizmet ettiğim kulübüme aynı şekilde hizmet etmektir. Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir şeyin içinde olmadım olmam da. Niye, neden oldu? Keşke küçükler büyüklerine karşı biraz da saygılı olabilseler. İbrahim Üzülmez'i, İbrahim Üzülmez yapan bu camiadır ve büyük Beşiktaş taraftarıdır. Bundan dolayı isteyeceğim en son şey bu olaydı. Çok üzgünüm, ancak bize yakışan o asaleti iyi bir şekilde taşımaktır.'' -''İKİ HEDEFİM VARDI''- Beşiktaş'ın kaptanı olarak, Beşiktaş'ın çocuğu olarak bu sorumluluğu üzerinde taşıyacağını vurgulayan İbrahim, şöyle dedi: ''İki hedefim vardı. Birincisi sevdiğim camiada değişmez oyuncular arasında bulunmak, takımda devamlı oynayan futbolcular arasında bulunmaktı. Allah'a şükürler olsun ki değerli hocalarımız geldi ve devamlı oynayan futbolcular arasında bulundum. İkinci hedefim bu camiada futbolu noktalamaktı. Kimse böyle olmasını istemezdi, çok üzgünüm. Yanlışımız varsa, sizlerden de özür diliyorum. Bütün Beşiktaşlıların hakkını helal etmesini istiyorum. Böyle olmasını istemezdim.'' Futbola devam edip etmeyeceği sorusuna İbrahim, ''Net bir karar vermiş değilim. Oturup ailemle konuşacağım. Kendimi fiziki olarak iyi hissediyorum'' derken, İbrahim Toraman ile kaptanlık konusunda takım içinde bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine de ''Kaptanlık konusunda bir sıkıntım yok. Bazılarının düşüncesini bilemem. Yüzlerce oyuncuyla çalıştım niye bu oyuncu? Bunu da sizlerin yorumuna bırakıyorum'' dedi. -DUYGULU ANLAR YAŞANDI- Yaklaşık 40 dakika süren basın toplantısında duygulu anlar da yaşandı. Özellikle İbrahim Üzülmez'in zaman zaman gözlerinin dolduğu gözlenirken, başkan Demirören de zaman zaman duygulandı. Bu arada, Başkan Demirören, toplantı sırasında İbrahim Üzülmez'e kaptanlık pazubandı hediye etti. Toplantının ardından basın mensuplarıyla da tek tek helalleşen İbrahim Üzülmez, birlikte fotoğraf çektirdi.