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Dünya

"VİCDAN TESTİ" KALDIRILSIN BERLİN (A.A) ? 24.07.2011

24 Temmuz 2011 20:57

-"VİCDAN TESTİ" KALDIRILSIN BERLİN (A.A) – 24.07.2011 - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Uyum Bakanı Bilkay Öney, Müslümanlara Alman vatandaşlığına geçişte uygulanan vicdan testinin kaldırılması konusunu Eyalet Bakanlar Kurulunda gündeme getirdiğini ve destek gördüğünü söyledi.    Öney, eyaletin istihbarat bölümlerine, Müslümanlara dünya görüşlerinin Almanya'nın değerlerine ve yasalarını uyup uymadığını ölçmek için uygulanan vicdan testinin bir işlevi olmadığını ve Ayrımcılık Yasası'na  aykırı olduğunu ifade etti.  Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların zaten bir güvenlik soruşturmasından geçtiğini belirten Öney, soru işaretleri olan kişilerde söz konusu testin uygulanması yerine onlarla özel mülakat yapılmasından yana olduğunu belirtti. Vatandaşlığa geçiş ve mülteci sorunları gibi konularının kendi bakanlığına bağlandığına ve bu konuların kendisini ilgilendirdiğine işaret eden Öney, vicdan testinin kaldırılması konusunu Eyalet Bakanlar Kurulunda gündeme getirdiğini ve destek gördüğünü kaydetti. Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanı Reinhold Gall da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, vidan testinin kaldırılmasını, uzun zamandan beri istediklerini belirtti. Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Eyalet Meclis Grubu Başkanı Edith Sitzmann ise söz konusu uygulamayı doğru bulmadığını ifade ederek, herkesin zan altında bırakılamayacağını söyledi. Vicdan testi 2006 yılında Baden-Württemberg eyaletinde iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisince (CDU) bu eyalette uygulamaya konulmuş ve ülkede tartışmalara yol açmıştı.

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