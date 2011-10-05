-"Vetolar Suriye'de şiddeti 'kışkırtacak" PARİS/ŞAM (A.A) - 05.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki rejimi kınayan ve rejime karşı çeşitli önlemlerin alınmasını isteyen karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından reddedilmesinin ardından Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Galiun, Rusya ve Çin'in vetolarının, Suriye'de şiddeti "kışkırtacağını" belirtti. Burhan Galiun, Paris'te AFP'ye yaptığı açıklamada, "Beşşar Esad'ı militarist ve faşist projelerinde desteklemenin, Suriye halkını barışçı devrimde kalmaya teşvik etmeyeceğini" belirtti. Rusya'nın "gerçekten şiddeti kışkırttığını" söyleyen Galiun, "şiddete doğru bu kayışı engellemek için uluslararası toplumun başka bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ve tarihin bu döneminde tehlike ve risklerin farkına varması gerektiğini" kaydederek "uluslararası toplumun sorumluluklarının tümünü yerine getirmediğini düşündüğünü" belirtti. Galiun ayrıca, Suriye konusunda, büyük devletler, Arap ülkeleri ve Rusya'nın da katılacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu arada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanı Butheyna Şaban, Rusya ve Çin'in bu kararının "tarihi" olduğunu belirtti. Butheyna Şaban, "Bu tarihi bir gün, çünkü Rusya ve Çin, ulus olarak, adaletsizliğin karşısında halkın yanında yer almışlardır" dedi. Şaban, Rusya ve Çin'in, vetolarıyla Suriye halkının yanında yer aldığını ve siyasi çoğulculuğu sonuca vardırmak amacıyla reformları başarmak için kendilerine zaman sağladığı düşüncesini taşıdığını" söyledi.