-"Vergi teşvikleri gündeme gelebilir" İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarrufların artırılması için vergi teşviklerinin de gündeme gelebileceğini bildirdi. Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'ndaki İnteraktif Oturumda konuşan Şimşek, Avrupa'daki gelişmelerin ticaret kanalıyla Türkiye'yi olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, Avrupa'da durumun kötüleşmesinin ticaret, turizm ve yabancı doğrudan yatırım kanallarından Türkiye'yi bir miktar etkileyebileceğini ifade etti. Şimşek, ''Türkiye orta, uzun vadede büyük bir büyüme potansiyeline, sağlam makroekonomik temellere sahip olduğu için aslında varolan likiditenin normalde Türkiye gibi ülkeleri tercih etmesi lazım'' dedi. Şimşek, Amerikan şirketlerinin şu anda 2 trilyon dolarlık nakitleri bulunduğunu, ancak güven ve talep olmadığı için yatırım yapmadıklarını, Türkiye'nin bu anlamda çok farklı olduğunu söyledi. Türk özel sektörünün borcu olduğunu, bunu bir kırılganlık olarak görenler bulunduğunu ifade eden Şimşek, ''Doğrudur. Ama özel sektörün aktifleri de var. Özel sektörün aktiflerinde çok ciddi iyileşme... Sadece borca bakmak yanlış olur'' dedi. Son yıllarda hane halkının borçluluk düzeyinin bir miktar arttığını, yine de bunun AB'ye, diğer birçok ülkeye göre düşük olduğunu bildiren Şimşek, hep makroekonomik ihtiyati tedbir üzerinde yoğunlaştıklarını, şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların temelinde; devletlerin borçlarının çok büyük ve bankaların çok zayıf olmasının yattığını anlattı. Türk bankacılık sisteminin sağlıklı olduğunu, hane halkının döviz cinsinden borçlanmasına izin vermediklerini belirten Şimşek, ''Gerek devletin gerek bankacılık sektörü bilançosu gerekse vatandaşın bilançosuna baktığınız zaman sağlamız. Bu ne demek? Dışarıda bir kriz yaşansa dahi Türkiye'ye etkileri kalıcı bir tahribat yaratmaz. Böylesine sağlıklı bir yapının mevcut cari açığı idame etmesi de nispeten kolaylaşıyor'' diye konuştu. Mehmet Şimşek, Hükümet olarak cari açığın yapısal boyutunu çok önemsediklerini vurgulayarak, ''Konjonktürel boyutları var. Arap Baharı çok olumlu bir gelişmedir. Bu geçici sıkıntılar konjonktürel olarak cari açığı olumsuz etkilemiştir. Fakat cari açığın yapısal boyutları da var'' dedi. Orta Vadeli Programı yeni açıkladıklarını ve ilk defa cari açığın azaltılmasını, tasarrufların artırılmasını çok temel bir hedef olarak ön plana çıkardıklarını kaydeden Şimşek, tasarrufların artırılması için vergi teşviklerinin de gündeme gelebileceğini bildirdi.