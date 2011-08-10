-"VARYAG" SUYA İNDİ PEKİN (A.A) - 10.08.2011 - Çin'in ilk uçak gemisi "Varyag" ülkenin kuzeydoğusundaki Dalian limanında deneme seferine çıktı. Askeri yetkililer, iskeleti Ukrayna'dan alınan geminin tamamlanmasının uzun sürmeyeceğini, geminin deneme seferinden dönmesinden sonra donatımının süreceğini belirtti. Yapımına eski Sovyetler Birliği döneminde başlanan ve daha sonra Ukrayna'ya devredilen Varyag'a henüz Çinliler tarafından isim verilmedi. Çin'e satılmadan önce silahları ve makineleri sökülen Varyag, boğazlardan motorsuz ve dümensiz olarak geçirilmişti. Şinhua haber ajansının haberinde, deneme seferinin ne kadar süreceğinin bilinmediği kaydedildi. Ancak Liaoning eyaleti sahil güvenlik birimi yayımladığı duyuruda, deneme seferinin 10-14 Ağustos günleri arasında yapılacağı belirtilerek, gemilerin bölgeden geçmemesi istendi.