-"Van'ı cazibe merkezi olarak kabul ediyoruz" İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Van'ın Doğu Anadolu'da cazibe merkezi olarak kabul ettikleri bir il olduğunun altını çizerek, ''Bu kapsamda geçen yıl bazı konularda desteklerimiz olmuştu. Önümüzdeki dönemde depremin de etkilerini dikkate alarak cazibe merkezi programımızı Van Valiliğimiz ve ilgili kuruluşlarla birlikte yeniden şekillendireceğiz'' dedi. Yılmaz, Van'da meydana gelen depremler sonrasında yaşanan durum ile göçe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü durumun geçici olduğunu, kesinlikle Van'dan kalıcı bir göç olmasını arzu etmediklerini söyledi. Bu yönde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur tayinleriyle ilgili çok net bir tavır ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti: ''Asıl olan ekonomik hayatın yeniden canlanması... Deprem, sadece can kayıplarına yol açmadı. Aynı zamanda ekonomik anlamda da ciddi bir durgunluğa sebep oldu. Bunu aşmak yönünde de bazı çabalarımız var. Bunu da kısa vadeli ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kısa vadede, toplum yararına çalışma programlarıyla 5 bin civarında insanımıza iş imkanı sağlıyoruz. Vergi borçları, sigorta borçları, enerji borçları gibi konularda ertelemeler yapılıyor. Hayvanları telef olanlara hayvan temin ediyoruz. Kredi kolaylıkları getiriyoruz. Bunlar kısa vadede sıkıntıyı biraz ferahlatacak işler.'' Depremin etkileri azaldıkça esnaf ve tüccar açısından yeniden normal hayatın başlayacağını, bu normalleşme içinde inşaat sektörünün o bölgede ciddi bir canlanma vesilesi olacağını belirten Yılmaz, ''Çok sayıda konutumuz tahrip oldu. Bu olumsuz bir şey... Fakat bunların yeniden inşa edilme süreci de o bölge için aslında çok ciddi canlanma getirecek. Hem değişik sektörlere hem istihdama çok ciddi katkısı olacak. Yeniden kalıcı konutların inşası, diğer altyapıyla ilgili çalışmalar ciddi anlamda canlanma getirecek'' şeklinde konuştu. Bakan Yılmaz, o bölgelere teşvikler sağladıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kalkınma Bakanlığı olarak da özel bir şekilde iki kanaldan destekliyoruz. Birincisi, kalkınma ajanslarımız... Bunu, biraz daha normalleştiğimiz zaman, depremin etkileri biraz daha normal düzeye geldiği zaman daha sağlıklı bir zeminde tartışacağız. Yeni dönemde ne tür destekler, ne tür teşvikler vermemiz gerektiğini şu an itibariyle kalkınma ajansları kanalıyla tartışıyoruz. Ayrıca cazibe merkezi dediğimiz bir programımız var. Van bölgemiz, Doğu Anadolu'da cazibe merkezi olarak kabul ettiğimiz bir ilimiz.''