-"UZUN TATİL ESNAFI PERİŞAN EDİYOR" ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını eleştirerek, ''Uzun tatil esnafı perişan ediyor, bayram yerine tatil yapıyoruz'' görüşünü bildirdi. Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf olarak uzun tatillere sevinemediklerini belirterek, 9 gün sürecek tatilin esnafı perişan edeceğini savundu. Küçük esnaf ve sanatkar olarak Ramazan ayında yapamadıkları satışlar nedeniyle ümitlerini Kurban Bayramına bağladıklarını belirten Palandöken, ''Şimdi 9 gün tatille herkes tatil yörelerine ve memleketine gitmek için rezervasyon yaptırıyor. Yani bu bayramda esnafımız umduğunu bulamayacak'' ifadesini kullandı. Bayram tatilinin uzamasının bayramı evinde eşiyle, dostuyla geçirecek olanların da alış-verişlerini etkileyeceğini belirten Palandöken, şöyle devam etti: ''İnsanlar tatile çıkınca büyükşehirler boşalıyor. Bayramı evinde geçirenler de bayram alışverişini kısıyorlar. En önemlisi bayram için ailesinin yanına gidenler, kışlık yiyeceklerini de o bölgelerden alıp yaşadıkları şehirlere getiriyorlar. Bunların hepsi esnaf ve sanatkarımızı olumsuz etkilemektedir.'' Bayram alışverişi yapacak olan vatandaşlara da seslenen TESK Genel Başkanı Palandöken, mahalle esnafını gözetmelerini, ''Bir kilo şeker, bir şişe kolonyadan ne olur'' diye düşünülmemesi gerektiğini kaydetti. Palandöken vatandaşlardan küçük de olsa alışverişlerini mahalle esnafından yapmalarını istedi.